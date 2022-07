Smriti Irani a claqué alors que les internautes affirment qu’elle “ment” sur le fait que sa fille Zoish Irani n’est PAS propriétaire d’un restaurant à Goa

Smriti Irani fait la une des journaux depuis qu’elle a affirmé lors de la conférence de presse que sa fille Zoish Irani n’avait rien à voir avec un restaurant et un bar à Goa. L’Union Minster a critiqué le Congrès et allégué qu’ils avaient fait de fausses déclarations contre sa fille de 18 ans en déclarant qu’elle dirigeait un bar à Goa. Smriti Irani aurait déclaré que la faute de sa fille est qu’elle est la fille d’une femme qui ose interroger Rahul Gandhi et Sonia Gandhi à propos du butin de Rs 5000 crore. Lors de la conférence de presse, elle a riposté au parti politique et a déclaré: “La faute de ma fille est que sa mère tient une conférence de presse sur le butin de 5 000 crores par Sonia et Rahul Gandhi. Sa faute est que sa mère s’est battue contre Rahul Gandhi en les sondages de Lok Sabha de 2014 et 2019 ». Et même menacé de les traîner en justice pour avoir répandu de fausses nouvelles contre leur fille.

Alors que Smriti a défendu sa fille, Internet affirme fermement que l’ancienne actrice ment et ils montrent la preuve que Zoish est le propriétaire d’un restaurant et d’un bar à Goa.

Certains membres du BJP prétendent sans vergogne que le propriétaire du bar n’est pas la fille de ‘Tulsi’ ji, cette vidéo est pour eux. #smritiiranidaughter Dis-moi que c’est un faux enregistrement # _ _ _ pic.twitter.com/WHhgytxRiR UTTAMCHAND (@UttamYKT) 24 juillet 2022

BJP a étudié et mis en œuvre toutes les méthodes de dissimulation de la corruption, mais ce type était hors programme.#smritiiranidaughter pic.twitter.com/KIc5AS5yDm CN (@chetan_naik) 24 juillet 2022

La seule chose pire qu’un menteur est un menteur qui est aussi un hypocrite ! ..#smritiiranidaughter https://t.co/NTTZSAB990 Roshan Rizvi (@Roshan_Rizvi) 24 juillet 2022

La licence sera-t-elle annulée de la même manière que le mot BAR a été retiré du tableau ? Y a-t-il une chaîne médiatique Godi qui débat de cette question ?#smritiiranidaughter pic.twitter.com/TRS88NjwrD GAMMAisLive (@GAMMAisLive) 24 juillet 2022

Aryan Khan n’a aussi qu’un seul défaut, c’est qu’il est le fils du père de BJP. C’est le Karma #SmritiIrani #smritiiranidaughter pic.twitter.com/982MqQ9LPu ? (@bbsrSRKIAN) 24 juillet 2022

Comment peut-elle être si hypocrite ? Elle dit des bêtises sur qui que ce soit sans connaître les faits et la vérité, mais maintenant elle ne dit pas un seul mot sur sa famille corrompue. Mou!!# _ _ _ #SmritiIrani #smritiiranidaughter pic.twitter.com/6vvtood3Rt Pandit Aparna Thakur (@Iamshaktii) 24 juillet 2022

Vérité contre mensonges pic.twitter.com/tlOydnUuc7 Congrès de la jeunesse indienne (@IYC) 23 juillet 2022

? Smriti Irani a affirmé que sa fille de 18 ans n’avait aucun lien avec ‘Silly Soul Cafe and Bar’ ? Dans cette vidéo, vous pouvez voir que la fille de Smriti Irani dirige ‘Silly Soul Cafe and Bar’.#SillySoulCafe #smritiiranidaughter pic.twitter.com/xdKA4KarwT Indien fidèle ?? (@faithfulindian8) 24 juillet 2022

Plus tôt, la mère a affirmé qu’elle avait un diplôme de Yale, ce qui est faux. Maintenant, la fille dirige un bar illégal sous licence au nom d’une personne décédée. Irani illégal et son drame familial. #smritiiranidaughter pic.twitter.com/oUlJbL61f5 Basanagouda Badarli (@Basanagouda99) 24 juillet 2022

Smriti Irani est traitée d’hypocrite après ses affirmations lors de la conférence de presse. On se demande si elle tiendra une autre conférence de presse pour le même ?