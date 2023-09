La fusion WWE-UFC est une alliance historique entre deux des plus grandes franchises de l’industrie du divertissement sportif et le partenariat entre les deux, élaboré par le président exécutif de la WWE, Vince McMahon, et le PDG d’Endeavour, Ari Emanuel, est un moment décisif pour l’entreprise.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson, l’un des athlètes qui ont contribué à placer la WWE sur la carte du monde, a estimé que la fusion allait se dérouler sans heurts grâce aux années d’expérience et de camaraderie entre les hommes qui ont travaillé pour le syndicat.

« Je vois une navigation fluide avec Emanuel et McMahon. Ils se connaissent depuis très, très longtemps. En fait, nous l’avons tous fait », a-t-il commencé.

The Rock a réfléchi à ses luttes la veille de sa renommée et de sa célébrité, et a évoqué les luttes de McMahon et la façon dont elles ont résonné en lui.

«Cela a mis du temps à venir. Quand on pense aux débuts de Vince (McMahon) – je parle souvent de mon moment « sept dollars » – j’avais sept dollars en poche lorsque j’ai été exclu de la ligue canadienne de football », a-t-il expliqué.

« Vince a également eu son moment « sept dollars », et il a utilisé chaque dollar qu’il avait pour le tout premier WrestleMania. Des années plus tard, il réalise cette fusion avec Ari (Emanuel) qui se chiffre en milliards de dollars. »

The Rock a exprimé son enthousiasme pour la fusion des deux géants, qui rapporterait 21 milliards de dollars dans la région.

« Quand je parle de « navigation en douceur », ces gars-là sont déterminés à créer un conglomérat incroyable qui va divertir les masses. Je pense qu’entre la WWE, l’UFC, le Bull Riding et probablement certaines des autres choses qui arrivent… Je suis enthousiasmé par cette fusion », a conclu The Rock.

Le PDG d’Endeavour, Emanuel, a cité la fusion comme une opportunité unique et a salué le travail effectué par McMahon pour le développement de la franchise au fil des ans.

« Il s’agit d’une opportunité rare de créer une offre purement mondiale de sports et de divertissement en direct, conçue pour la direction que prend l’industrie », a déclaré Emanuel.

« Pendant des décennies, Vince et son équipe ont démontré un incroyable palmarès en matière d’innovation et de création de valeur pour les actionnaires, et nous sommes convaincus qu’Endeavour peut apporter une valeur supplémentaire significative aux actionnaires en réunissant l’UFC et la WWE », a expliqué le PDG.

McMahon a également donné ce point de vue sur la fusion et a mentionné qu’elle maximiserait la valeur de l’industrie dans son ensemble.

« Ensemble, nous serons une puissance de plus de 21 milliards de dollars dans le domaine du sport et du divertissement en direct, avec une base de fans collective de plus d’un milliard de personnes et une opportunité de croissance passionnante », a déclaré McMahon.

« La nouvelle société sera bien placée pour maximiser la valeur de nos droits médiatiques combinés, améliorer la monétisation du parrainage, développer de nouvelles formes de contenu et poursuivre d’autres fusions et acquisitions stratégiques pour renforcer davantage notre solide écurie de marques », a-t-il ajouté.

« Avec l’équipe de direction actuelle de la WWE, j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Ari et les équipes d’Endeavour et de l’UFC pour faire passer les entreprises au niveau supérieur », a conclu McMahon.