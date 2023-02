Smokey Robinson partage le secret de ses décennies de succès alors qu’il est honoré avec Berry Gordy au Gala MusiCares

Smokey Robinson et le fondateur de Motown Records, Berry Gordy, ont été honorés lors du gala des personnes de l’année MusiCares vendredi soir, avant la 65e cérémonie annuelle des Grammy Awards.

Le chanteur de 82 ans et le directeur du disque à la retraite de 93 ans, amis et collaborateurs de longue date, ont été les premiers récipiendaires de cet honneur, qui récompense les personnalités de l’industrie musicale pour leurs réalisations artistiques et leur dévouement à la philanthropie.

La soirée a présenté des hommages musicaux d’artistes tels que Stevie Wonder, Lionel Richie, John Legend, Dionne Warwick, Brandi Carlile, Sheryl Crow, Chloe et Halle Bailey, Rita Wilson, The Temptations et Mumford and Sons.

“Dans ma vie, j’ai eu la chance de recevoir quelques récompenses, mais celle-ci est vraiment, vraiment, vraiment probablement la plus spéciale pour moi parce que je reçois ce prix ce soir avec mon meilleur ami au monde”, Robinson a déclaré à la foule étoilée du Los Angeles Convention Center, selon le Hollywood Reporter.

Il a poursuivi : “Grâce à lui, pas seulement à moi, vous avez vu tant de gens ici ce soir qui ont pu faire ce qu’ils font grâce à lui. Je suis ici ce soir parce que quand j’ai rencontré cet homme pour la première fois, c’était le début de mon rêve devenu réalité.”

SMOKEY ROBINSON ET BERRY GORDON HONORÉS EN TANT QUE PERSONNES MUSICARES DE L’ANNÉE PROCHAINE

Smokey Robinson and the Miracles a été le premier acte à signer avec Motown Records après que Berry l’ait fondé en 1959. Au cours de son discours, le Hitmaker “Being With You” se souvient de sa première rencontre avec Gordy, qui lui a donné des conseils sur l’écriture de chansons.

“Ce jour-là, la graine a été plantée pour la meilleure amitié de l’histoire”, a déclaré Robinson. “Je t’aime, mec, tu es si gracieux. Je suis tellement, tellement, tellement fier de t’appeler mon meilleur ami, c’est l’une des choses les plus fières de ma vie.”

Le lauréat du Grammy Award a ensuite interprété “Did You Know”, qu’il a écrit en hommage à son amitié avec Gordy.

“Je suis heureux d’être ici avec mon meilleur ami, je veux dire, putain !” Gordy a dit quand il est monté sur scène.

Crow a exprimé son enthousiasme à l’idée d’interpréter le hit de Jackson 5 “I Want You Back” dans une interview avec Fox News Digital sur le tapis rouge avant l’événement.

“Je ne vais pas mentir, c’est un peu énervant”, a-t-elle déclaré. “Mais je suis excité à ce sujet. Et ils m’ont demandé de faire la chanson même après m’avoir déjà entendu le faire à la Maison Blanche pour eux. Je suis donc honoré d’être ici pour les honorer, et je suis vraiment excité. J’ai l’impression que la boucle est très bouclée.”

Le chanteur a interprété la chanson pour la première fois en mai 2011 lors de l’événement “In Performance at the White House: The Motown Sound” honorant la musique de Motown Records.

Elle a également expliqué pourquoi elle avait précédemment déclaré à People Magazine qu’elle était “un peu sous le choc” après sa nomination au Rock & Roll Hall of Fame.

“Je savais que j’étais éligible, mais vous ne vous attendez jamais vraiment à ce genre de chose”, a déclaré Crow. “Vous savez, je ne sais pas. Je suis encore un peu sous le choc, et c’est une super classe. Donc j’ai l’impression d’être un long shot. Mais néanmoins, je suis très honoré.”

Wilson, qui a interprété un duo avec Sebastián Yatra de Marvin Gaye et “It Takes Two” de Kim Weston, a déclaré à Fox News Digital qu’elle avait trouvé “assez étonnant” d’être à l’événement honorant deux des plus grandes légendes de Motown.

“Particulièrement parce que cette musique était complètement définitive pour ma génération et influente sur le genre de musique que j’aimais et auquel j’ai réagi”, a-t-elle déclaré. “Et tant de ces gens sont ici ce soir, ce qui est incroyablement cool. Et Smokey et moi avons un duo ensemble en ce moment appelé” Où est l’amour “. C’est donc fantastique d’être ici en train de chanter pour lui et de le célébrer lui et Barry ce soir.”

Wilson a noté qu’elle et Yatra avaient un nouveau duo, intitulé “It Takes Two”.

“Il est magique”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

Wilson a également pesé sur ses idoles musicales, racontant à Fox News Digital, “Il y en a vraiment trop.”

Elle a poursuivi: “Je pense que n’importe lequel des auteurs-compositeurs-interprètes, des gens comme Smokey, qui a écrit plus de 4000 chansons, Carole King, Joni Mitchell, Stevie Nicks, Carly Simon, James Taylor, Stevie Wonder, Diana Ross là-bas. Dionne Warwick. Je veux dire, Son style était tellement incroyable. J’aime donc le fait que nous ayons été exposés à tant de musiques différentes et à tant de genres en grandissant avec la radio AM, et c’était vraiment important d’être exposé à toute cette musique et de développer ses propres goûts musicaux. “

L’actrice a assisté à l’événement avec son mari Tom Hanks.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Il discute avec Jimmie Allen parce que nous avons aussi une chanson ensemble”, a-t-elle déclaré.

Dionne Warwick, qui a assisté à l’événement avec son fils Damon Elliott, a déclaré à Fox News Digital que c’était “un plaisir d’honorer ces deux hommes”.

Elle a poursuivi : “Ces deux hommes sont de très bons amis à moi et le sont depuis longtemps, donc sans aucun doute, je suis ravie qu’on m’ait demandé d’en faire partie.”

Avant l’événement, The Temptations a donné à Fox News Digital un petit aperçu de ce à quoi s’attendre de leur performance en chantant “My Girl” sur le tapis rouge.

Le membre fondateur Otis Williams a déclaré à Fox News Digital : “Cela signifie tout autant pour nous que Dieu nous permet de nous lever tous les jours pour pouvoir célébrer deux personnes merveilleuses, Berry Gordy et Smokey Robinson.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a poursuivi: “Vous savez, quand nous avons commencé, nous n’avions jamais eu envie de les célébrer plus de 60 ans plus tard. C’était donc une chose spéciale uniquement grâce à la grâce de Dieu que nous ayons pu être encore ici. Et tout le monde connaît l’histoire de The Temps, vous savez que j’ai traversé beaucoup de gars différents, mais j’ai quatre gars sur lesquels je peux compter. Et nous transmettons le message que le monde a appris à connaître, à aimer et à attendre de The Tentations.

Les recettes du gala soutiennent MusiCares, l’organisation caritative de la Recording Academy qui fournit un filet de sécurité de services de santé et de bien-être essentiels à la communauté musicale.