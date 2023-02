Smokey Robinson parle de sa retraite : “J’ai essayé ça une fois et ça n’a pas marché pour moi”

Smokey Robinson est dans l’industrie de la musique depuis plusieurs décennies, et il n’en a pas encore fini.

Robinson, 82 ans, ainsi que la légende et fondatrice de Motown Berry Gordy, 93 ans, ont été honorés lors de l’événement MusiCares Persons of the Year avant les Grammy Awards 2023.

Robinson a déclaré à Fox News Digital que la retraite n’était pas dans son avenir prévisible.

“Je ne prévois pas de le faire de sitôt”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Tu sais que j’ai essayé ça une fois. Et ça n’a pas marché pour moi. Alors me voilà.”

Robinson s’est brièvement éloigné de sa carrière en 1972, alors qu’il était vice-président de Motown, pour consacrer du temps à élever ses enfants avec Claudette, alors épouse.

Robinson reviendra un an plus tard, sortant son album à succès “Smokey” en 1973.

D’avoir été honoré en tant que personnes MusiCares de l’année avec Gordy, Robinson dit que cela a dépassé toutes les réalisations que les hommes pouvaient concevoir conceptuellement.

“Berry et moi en parlons tout le temps. Nous n’avons jamais osé rêver que cela deviendrait ce qu’il est devenu dans le monde entier”, a-t-il partagé à propos de l’impact musical de Motown.

“Nous étions juste en train de commencer à faire de la bonne musique pour tout le monde, et espérons que les gens l’apprécieront. Et c’était notre objectif”, a-t-il déclaré. “Mais pour qu’il devienne ce qu’il est devenu, cela dépasse nos deux imaginations les plus folles.”

Robinson était ravi de se prélasser dans la magie du week-end des Grammy, lui donnant l’occasion de retrouver d’autres élites hollywoodiennes lors du tristement célèbre gala pré-Grammy de Clive Davis, en plus de recevoir son honneur.

“La fête est en l’honneur d’une icône”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Vous savez, Clive Davis est une icône de la musique. Il organise toujours de super soirées, nous venons tout le temps. Et vous avez la chance de voir des gens que vous n’avez pas vus depuis longtemps, parce que tout le monde est là”, a-t-il expliqué.

“Le show business est une petite communauté. Et tout le monde connaît tout le monde. C’est donc magnifique sous cet angle”, a-t-il ajouté.