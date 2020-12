La légende de Motown a accidentellement mal prononcé la fête juive quand il a lu l’orthographe hébraïque Hanoucca (Cha-NOOK-ah) et l’a publiée dimanche sur Twitter.

« Ma mère a grandi dans la même rue que Smokey Robinson à Detroit. Donc pour Hanoucca, je voulais les réunir via @Cameo », a déclaré Jeff Jacobson, qui a commandé le Cameo original pour sa mère. « Mais la vidéo prend une tournure étrange. »

Robinson avait admis qu’il n’avait « aucune idée de ce qu’est Chanookah » dans la vidéo, alors il a réenregistré le message. « Hé @jeffjacobson – dans l’esprit de 2020, je vais avoir besoin d’une refonte! S’il vous plaît, DM le numéro de téléphone de votre mère afin que nous puissions réessayer », a-t-il tweeté lundi dans un message à Jacobson.

Jacobson semblait très reconnaissant des efforts de Robinson.

« Au fait, @smokeyrobinson peut le prononcer comme bon lui semble », a écrit Jacobson. « C’est une véritable légende dont la musique m’accompagne depuis ma naissance. Sa gentillesse et sa générosité d’esprit ont déjà fait de cette Hanouka 2020 des plus insolites l’une des plus mémorables de ma famille. De plus, ma mère me dit bonjour. »

Il a ajouté: « Mais vous ne lui devez rien et nous. Nous vous aimons! »