C’est avec une grande tristesse que nous annonçons que notre ami et PDG (directeur du divertissement) Ryan Smolkin est décédé le dimanche 29 octobre à 19h00 en raison de complications inattendues suite à une opération chirurgicale récente. Toute la famille Smoke’s Poutinerie pleure cette perte et présente ses plus sincères condoléances à la famille de Ryan.

Ryan Smolkin était un capitaliste immobilier à succès et un gourou de la marque qui possédait auparavant l’une des plus grandes sociétés de marque et de design au Canada avec une liste de clients leaders de l’industrie, notamment Nike, Maple Leaf Sports & Entertainment, Sims Snowboards, Molson Breweries, Corus Entertainment et YTV. Ryan a ensuite fondé la marque primée à plusieurs reprises, Smoke’s Poutinerie en 2009 et est devenu connu comme directeur du divertissement (PDG)… dès le premier jour, l’objectif commercial de Ryan était simple : DOMINATION MONDIALE ! Ryan était un leader visionnaire, un innovateur légendaire, une véritable célébrité commerciale et culturelle canadienne, un influenceur des médias sociaux et un conférencier international expérimenté. Son message était fort, franc et toujours livré avec un style unique inégalé et une énergie débridée.

Ryan a toujours dit que l’un des secrets de son succès était de s’entourer des bonnes personnes… et même si l’équipe de Smoke’s Poutinerie ne comblera jamais le vide laissé par cette perte, elle continuera d’alimenter son rêve, le Gravy Train, avec la passion et le soin qu’il a inculqués à chacun d’eux, en s’appuyant sur sa vision de la Domination Globale ! Conformément aux instructions de Ryan avant son décès, nous sommes heureux d’affirmer que le nouveau président et directeur de l’exploitation, Mark Cunningham, occupera le siège principal du Gravy Train. Mark est un vétéran de l’industrie des franchises depuis plus de 25 ans et directeur de l’exploitation et du développement des affaires de longue date chez Smoke’s Poutinerie. Mark et toute l’équipe veilleront à ce que les affaires continuent comme d’habitude avec les mêmes objectifs, la même vision et la même direction sur lesquels Ryan a construit la marque…

Selon les propres mots de Ryan, « Rien n’arrête le train de la sauce ! »

Ryan était passionné par beaucoup de choses… l’une qui lui tenait à cœur était sa relation de longue date avec We Care, dont la vision est de permettre aux enfants handicapés de réaliser leur plein potentiel. En tant qu’organisme de bienfaisance de choix de l’industrie de la restauration, ils s’associent à des entreprises pour collecter des fonds et envoyer des enfants handicapés dans des camps d’été Timbres de Pâques entièrement accessibles partout au Canada. En 2016, Ryan a créé le CEO Challenge en soutien à We Care, où les dirigeants de l’industrie alimentaire s’inscrivent pour collecter des fonds et participer à un défi amical de dégustation de poutine. L’événement a lieu chaque année dans le cadre de notre Championnat du monde de la poutine (WPEC) et a permis de récolter des centaines de milliers de dollars pour We Care. En sa mémoire, cet événement sera désormais connu sous le nom de « Le défi du PDG Ryan Smolkin en soutien à We Care ». Ryan est devenu directeur du conseil d’administration de We Care en 2018 et n’a jamais cessé de penser aux enfants… au lieu de fleurs, Ryan avait demandé qu’un don soit fait en sa mémoire via ce lien, pour aider à envoyer un enfant méritant au camp. (http://wecare.kindful.com/?campaign=1277496)

Les Righteous Brothers ont dit un jour que s’il existe un paradis du Rock n’ Roll, eh bien, vous savez qu’ils ont un sacré groupe, et nous sommes sûrs que Ryan est avec eux maintenant, les convainquant de sauter dans le Gravy Train et de le FIRE. EN HAUT! BOOM!!!

À propos de Poutinerie Smoke’s

Fondée en 2009 par le génie créatif Ryan Smolkin, Smoke’s Poutinerie est la plus grande et originale poutinerie au monde, inventant et leader de l’industrie de la poutine rapide ! Offrant un large menu axé sur la poutine, Smoke’s Poutinerie a pris le plat canadien emblématique composé de frites, de fromage en grains et de sauce et a créé une toute nouvelle catégorie d’aliments avec des variations illimitées d’ingrédients de garniture parmi lesquels choisir. La vision de The Smoke’s Poutinerie est la suivante : DOMINATION MONDIALE en offrant une expérience culinaire canadienne unique qui divertira le monde !