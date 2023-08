Smith vs Eubank Jr 2: calendrier, prix, détails de réservation pour le match revanche des poids moyens britanniques à Manchester le 2 septembre | Nouvelles de boxe

Liam Smith et Chris Eubank Jr ravivent leur rivalité passionnée lors d’un match revanche des poids moyens britanniques le 2 septembre, en direct sur Sky Sports Box Office.

L’événement débutera à 18h, le samedi 2 septembre sur Sky Sports Box Office (chaîne Sky 491), Sky Sports Box Office HD (chaîne Sky 492) et UHD (Dolby Atmos non disponible pour cet événement).

L’événement est au prix de 19,95 £ pour les clients britanniques et de 24,95 € pour les clients de la République d’Irlande jusqu’à minuit le vendredi 1er septembre.

Par la suite, 19,95 £ pour toutes les réservations « en libre-service » (télécommande/en ligne) et 24,95 £ / 29,95 € si la réservation est effectuée par téléphone (soit par SVI, soit par un agent), mais notez que des frais de réservation supplémentaires de 2 £ si via un agent s’appliquent toujours.

Le prix de l’événement reviendra à 19,95 £ / 24,95 € (ROI) à partir de minuit le samedi 2 septembre.

Deux rediffusions (durée complète) seront diffusées à 8h et 15h le dimanche 3 septembre.

Informations de réservation

Sky Q – Du samedi 26 août

Pour Sky Q – À partir du samedi 26 août, accédez à Sports, puis à Box Office. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner l’événement. Appuyez sur sélectionner et l’écran d’achat s’affichera. Appuyez sur sélectionner pour confirmer votre commande. Entrez votre code PIN si vous y êtes invité. Alternativement, à partir du vendredi 18 août, accédez à Channel 491 et appuyez sur le bouton vert pour accéder à Sky Sports Box Office, en suivant les mêmes actions.

Sky Glass & Sky Stream – À partir du vendredi 25 août

Vous pouvez acheter l’événement PPV à partir du vendredi 25 août sur Sky Glass :

Presse Maison sur votre télécommande Sky. Sélectionnez l’événement dans le menu. Entrez votre code PIN Sky TV, s’il est activé ou sélectionnez Achat.

Vous serez facturé pour l’événement lorsque vous saisirez votre code PIN (s’il est activé) et que la commande sera confirmée.

Si vous changez d’avis sur l’événement, vous devrez nous appeler avant le début de l’événement. Il peut y avoir un délai de 40 secondes ou plus après l’événement en direct.

Ciel + – Du samedi 26 août

Pour Sky+ – À partir du samedi 26 août, appuyez sur Box Office, puis faites défiler jusqu’à Sports. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner l’événement. Appuyez sur sélectionner et l’écran d’achat s’affichera. Appuyez sur sélectionner pour confirmer votre commande. Entrez votre code PIN si vous y êtes invité. Alternativement, à partir du samedi 18 août, accédez à Channel 491 et appuyez sur le bouton vert pour accéder à Sky Sports Box Office, en suivant les mêmes actions.

Vous ne pouvez enregistrer l’événement qu’en utilisant cette méthode.

Messages d’erreur

Bloqué votre NIP ? Vous devrez attendre 10 minutes pour que cela se débloque. Pendant ce temps, vous pourrez réinitialiser votre code PIN pour un nouveau.

Vous devrez attendre 10 minutes pour que cela se débloque. Pendant ce temps, vous pourrez réinitialiser votre code PIN pour un nouveau. « Événement indisponible »: L’offre a expiré et l’événement n’est plus disponible.

L’offre a expiré et l’événement n’est plus disponible. « Il y a eu un problème avec votre achat… »: Essayez à nouveau les étapes ci-dessus.

A réserver en ligne (clients Sky Q et Sky+ uniquement) – A partir du vendredi 11 août

Réservez Smith vs Eubank Jr 2 ici à partir du vendredi 11 août

Il n’y a pas de supplément pour les réservations en ligne.

Application Sky Sports Box Office – À partir du vendredi 11 août

Regardez Eubank Jr vs Smith en ligne via l’application et le site Web Sky Sports Box Office.

Si vous n’avez pas de compte Box Office, vous pourrez vous inscrire et acheter le combat à partir du vendredi 11 août.

Comment commander:

Visitez https://sports.skyboxoffice.com/events à partir du vendredi 11 août.

Si vous n’avez pas de compte Box Office, sélectionnez « Acheter maintenant pour 19,95 £ / 24,95 € (ROI) »

Sélectionnez « S’inscrire »

Sélectionnez « Nouveau sur Sky Box Office » et « continuez à payer »

Entrez vos données personnelles et de carte et payez.

Cela vous donnera accès. Vous aurez également sept jours d’accès illimité pour regarder les combats à partir du début de l’événement.

Façons de regarder

Regardez via notre lecteur téléchargeable sur PC/Desktop/Mac à https://sports.skyboxoffice.com

Téléchargez l’application Sky Sports Box Office (disponible sur iOS et Android)

Diffusez sur votre NOW Smart Stick ou votre NOW box.

L’application Sky Sports Box Office n’est pas disponible sur la NOW Box blanche.

Pour plus d’informations, consultez notre Foire Aux Questions

Maintenant – A partir du vendredi 11 août

Achetez simplement le combat sur skysports.com/boxofficelive

Télécharger gratuitement Billetterie Sky Sports app sur votre appareil NOW depuis l’App Store.

Connectez-vous à l’application à l’aide de votre Billetterie Sky Sports détails du compte, asseyez-vous et profitez du combat.

Ligne téléphonique – A partir du vendredi 11 août

Pour commander l’événement, appelez le 03442 410888 (0818 220 225 de ROI) (il peut y avoir des frais de réservation de 2 £ pour les réservations par téléphone). Un supplément de 5 £/5 € s’applique pour les réservations effectuées par téléphone du vendredi 1er septembre à minuit au samedi 2 septembre à minuit.

Clients du câble (veuillez contacter votre opérateur)

Disponible pour les clients Sky et non-Sky. Clients Virgin Media et BT, veuillez contacter votre opérateur.

Les conditions de Sky Sports Box Office s’appliquent et des frais de réservation peuvent également s’appliquer.

