Smith se rallie pour battre McIlroy au British Open pour le 1er majeur

ST. ANDREWS, Écosse (AP) – Cameron Smith s’est frayé un chemin dans l’histoire sur le Old Course, un étourdissant dimanche à St. Andrews qui a envoyé l’Australien à son premier majeur en battant Rory McIlroy pour remporter le British Open.

Le décor était planté pour que McIlroy mette fin à sa sécheresse de huit ans dans les majors et couronne une semaine de célébration au domicile du golf lors du 150e Open.

Smith a volé la vedette en exécutant cinq oiselets consécutifs pour commencer le neuf de retour et en offrant plus de moments d’embrayage à la fin. Son 8-moins de 64 ans était le tour final le plus bas d’un champion dans les 30 fois où le plus ancien champion de golf a été joué à St. Andrews.

Smith a gagné par un coup sur Cameron Young, qui a réussi un putt d’aigle de 15 pieds sur le dernier trou. Ce n’était pas suffisant, et McIlroy ne pouvait pas non plus rassembler quoi que ce soit.

Il ne pouvait pas faire un putt tôt. Il n’a pas pu l’atteindre assez près tard. Sa dernière bonne chance était une tentative de birdie de 15 pieds sur l’effrayant Road Hole au n ° 17, et il l’a raté de peu à gauche.

Smith, qui a sauvé la normale le 17 avec un putt de 10 pieds, était à l’avant du 18e green avec son coup de départ. À 80 pieds de distance, son rythme sur la pente et vers la coupe était proche de la perfection, lui laissant un birdie tapé pour terminer à 20 sous 268.

Smith a égalé le record du championnat majeur à égalité, atteint pour la dernière fois par Dustin Johnson lors du Masters 2020 qui s’est tenu en novembre.

McIlroy avait besoin d’un aigle pour l’attacher, et son putt à travers la vallée du péché n’avait aucune chance. Il a raté le birdie et s’est retrouvé avec un 70 pour terminer troisième.

Smith est le premier Australien à gagner à St. Andrews depuis Kel Nagle en 1960, lorsqu’il a devancé une étoile montante américaine nommée Arnold Palmer, le choix du peuple.

C’est ce que McIlroy est maintenant, et toute la journée il y avait une énergie le long des bosses et des creux du Old Course, tous attendant de célébrer McIlroy en tant que champion de l’Open à St. Andrews.

Il leur a donné peu pour se réjouir – deux birdies, 16 pars, plus de déception.

Doug Ferguson, Associated Press