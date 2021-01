Le jeune d’Arsenal, Emile Smith Rowe, a prouvé qu’Ian Wright avait raison de lui donner un pourboire pour commencer et que Willian soit abandonné pour les récents matchs des Gunners.

Willian a flatté de tromper depuis son arrivée de Chelsea cet été, avec ses performances critiquées par les experts et les supporters.

En conséquence, le Brésilien a été exclu des trois derniers matchs d’Arsenal en Premier League – qu’ils ont tous gagnés.

Et leur reprise de forme a également coïncidé avec l’arrivée de Smith Rowe, 20 ans, dans l’équipe.

Le milieu de terrain offensif a particulièrement impressionné lors de la victoire 4-0 contre West Brom samedi, ajoutant deux autres passes à celle qu’il a récemment obtenue contre Chelsea et cherchant une menace constante pour la défense des Baggies.

Les paroles de Wright du mois dernier semblent maintenant particulièrement prophétiques – la légende des Gunners implorant Mikel Arteta de laisser tomber Willian et de commencer à la place de Smith Rowe.

S’exprimant sur le Kelly and Wrighty Show d’Optus Sport, Wright a déclaré: « Je dois dire, de mon point de vue, avec le manager et les joueurs qu’il choisit maintenant, je pense que des gens comme Emile Smith Rowe et Joe Willock et ces gars-là, je aimerait leur voir une chance.

« C’est simplement parce que tu regardes les Willians, ça n’arrive pas et il ne joue pas bien. Pourquoi joues-tu des gens comme Kolasinac? Pourquoi joues-tu quelqu’un comme Mustafi?