La plupart des meilleures équipes utilisent le troisième tour de la FA Cup pour tester leurs jeunes joueurs, mais cette victoire 2-0 contre Newcastle a souligné pourquoi Arsenal avait besoin d’eux pour prospérer en Premier League.

Emile Smith Rowe était une figure centrale de la renaissance des Gunners au cours de la période des fêtes, au cours de laquelle ils ont remporté trois victoires en championnat qui ont allégé la pression sur le manager Mikel Arteta, et le joueur de 20 ans s’est révélé être à nouveau leur sauveur samedi. hors du banc pour marquer le premier but 19 minutes après la prolongation.

Arsenal avait largement travaillé jusqu’à ce point, en particulier au cours d’une première mi-temps qui a souligné à quel point l’académie Hale End du club avait été à l’origine de sa renaissance. Ce fut une nuit sombre pour Willian en particulier, la dernière d’un nombre alarmant de mauvaises performances depuis son arrivée estivale sur un transfert gratuit de Chelsea.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Olley: Pourquoi Arsenal a-t-il renvoyé Saliba en prêt?

Opérant en position centrale, en tant que n ° 10 quand Arsenal a adopté une forme 4-2-3-1 ou à gauche d’un trio de milieu de terrain en 4-3-3, l’international brésilien semblait être soit privé de confiance, soit pas sûr de ce qui lui est demandé exactement.

Pourtant, au moins le joueur de 32 ans a la fin d’un contrat de trois ans pour arranger les choses et Arteta a offert l’excuse que Willian a lutté contre la maladie et a manqué deux semaines d’entraînement. Compte tenu de sa réputation, cependant, il doit s’améliorer et rapidement; il a duré 66 minutes ici avant d’être remplacé par Bukayo Saka, qui a établi la référence pour les jeunes d’Arsenal que Smith Rowe montre rapidement qu’il est capable d’égaler.

Le match semblait dériver vers les pénalités avant que Smith Rowe ne donne le ballon à Saka, qui a coupé un ballon dans un autre remplaçant, Alexandre Lacazette. La tête intelligente et rembourrée de l’attaquant français est tombée en invitant Smith Rowe et il s’est stabilisé avant de tirer un tir du pied droit hors du poteau.

Cela a couronné un revirement personnel remarquable pour Smith Rowe, étant donné que sa nuit semblait destinée à se terminer dans la misère après que l’arbitre Chris Kavanagh lui ait montré un carton rouge pour un tacle sur Sean Longstaff. Après un mot poli de VAR, cependant, l’officiel du match a rétrogradé sa décision au jaune et Arsenal a finalement profité.

« Nous croyons en lui », a déclaré Arteta à propos de Smith Rowe. « Il se débrouille vraiment bien et devient de plus en plus important pour l’équipe. Aujourd’hui, il l’a encore montré, la façon dont il est venu, la personnalité avec laquelle il a joué. Nous lui avons demandé d’être plus dans la surface et aujourd’hui il a marqué objectif important pour nous.

« Dans les moments difficiles pour intervenir comme les jeunes joueurs l’ont fait, ce n’est pas facile. Ils ont besoin de joueurs seniors autour d’eux, des joueurs qui ont de l’expérience et des joueurs qui peuvent jouer un rôle central dans l’équipe qui les entoure. Je pense que nous avons un bon mélange. Nous construisons lentement mais nous avons le talent et les bons personnages. «

Emile Smith Rowe a fait une autre bonne impression pour inspirer les progrès d’Arsenal en FA Cup. Getty

Smith Rowe et Saka ont donné du dynamisme à l’attaque statique d’Arteta. C’était une mesure de leur importance que les deux se reposent ici, mais Nicolas Pepe, la signature du record du club d’Arsenal de 72 millions de livres sterling, a rejoint Willian pour ne pas saisir l’occasion d’impressionner avec un autre écran périphérique.

Arteta a admis qu’il devait être prudent en surchargeant son jeune talent, mais qu’il le fallait; Smith Rowe et Saka doivent commencer contre Crystal Palace en championnat jeudi alors qu’Arsenal cherche à se relancer après un terrible début de campagne.

La confiance est une marchandise capricieuse, en particulier dans une équipe aussi fragile, Arteta est donc sans aucun doute consciente de la nécessité de surfer sur la vague de positivité créée par l’intrépidité de la jeunesse. D’autres ont cependant encore du travail à faire.

Reiss Nelson et Joe Willock ont ​​eu du mal à s’imposer malgré que Newcastle ne montre qu’une intention d’attaque limitée, principalement via Andy Carroll, qui a duré 90 minutes – en fait, 105 au total – pour la première fois depuis décembre 2019 et a raté deux occasions qui pourraient ont remporté la victoire des visiteurs dans les 90 premières minutes.

En atténuation, Nelson n’a été repêché dans la formation de départ que 20 minutes avant le coup d’envoi en raison de Gabriel Martinelli qui roule la cheville pendant l’échauffement. Un porte-parole d’Arsenal a initialement affirmé que le changement tardif était simplement une mesure de précaution, mais Arteta était plus optimiste par la suite avant une analyse dans les prochains jours.

« Je suis vidé, » dit-il. « J’étais dans mon bureau avant le match et l’un des entraîneurs est entré et a dit que Gabi s’était blessé, qu’il s’était tordu la cheville. Je suis allé au cabinet médical et il était en larmes. Il souffrait beaucoup et nous vont devoir voir comment il va, mais il n’avait pas l’air bien. Il souffrait, alors j’imagine que nous n’allons pas avoir de bonnes nouvelles avec lui. «

Le mérite revient à quelques joueurs seniors d’Arsenal, Granit Xhaka ayant un impact positif sur son introduction en tant que remplaçant et Kieran Tierney conservant un niveau superbement constant de l’arrière gauche.

La qualité de l’international écossais dans le dernier tiers a réglé les nerfs persistants quand, à trois minutes de la fin, il a trouvé un autre centre précis pour Pierre-Emerick Aubameyang pour ne marquer que son deuxième but en neuf apparitions remontant au 1er novembre.

La victoire de la FA Cup la saison dernière a fourni à Arteta des preuves tangibles de recommander de persévérer avec lui avant Noël, lorsque les critiques sur sa gestion étaient les plus intenses. Perdre la chance d’une répétition si tôt dans la campagne aurait été un revers substantiel, mais pour le moment, tant que les enfants vont bien, Arteta l’est aussi.