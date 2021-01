Non content de mettre Newcastle à l’épée et de prolonger la bonne humeur d’Arsenal, Emile Smith Rowe et Bukayo Saka se sont taillés un petit morceau de l’histoire de la Premier League entre eux lundi soir.

Le jeune couple était à la fois très impliqué alors que les Gunners ont vu le côté de Steve Bruce 3-0 grâce à trois buts en deuxième mi-temps, se déplaçant dans la moitié supérieure de la Premier League dans le processus.

Pierre-Emerick Aubameyang a mis ses récents soucis de but derrière lui en marquant deux fois, mais c’est le lien entre Smith Rowe et Saka qui a de nouveau attiré l’attention de la plupart des supporters des Gunners alors qu’ils regardaient.

Smith Rowe, 20 ans, a marqué son coéquipier de 19 ans pour son troisième but lors de ses cinq derniers matchs de Premier League à l’heure, qui sont tous passés via les passes décisives de Smith Rowe.

Cela signifiait que le duo était devenu le tout premier joueur anglais à combiner jusqu’à trois buts en Premier League avant que l’un ou l’autre n’ait atteint l’âge mûr de 21 ans.

L’impact de Saka sur l’équipe d’Arsenal de Mikel Arteta est évident depuis quelques semaines maintenant, mais à Smith Rowe, le patron des Gunners semble nourrir un talent spécial qui prospère dans la position n ° 10.

Le joueur de 20 ans est de retour au club après des périodes de prêt au RB Leipzig et à Huddersfield, et il se dit déterminé à prouver qu’Arteta a raison de continuer à l’utiliser.

«J’ai été à l’étranger et dans le championnat et cela m’a tellement développé sur et en dehors du terrain», a-t-il déclaré à Sky Sports.