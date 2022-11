Smith ordonne la décision finale et le lancement du service de police de l’Alberta

Le nouveau premier ministre de l’Alberta va de l’avant avec un plan visant à abandonner la GRC et à créer une force de police provinciale, malgré un rapport indiquant que cela coûtera plus cher aux contribuables.

Danielle Smith a fait la commande dans une lettre de mandat mercredi au ministre de la Sécurité publique et des Services d’urgence, Mike Ellis.

Dans ce document, elle a demandé à Ellis de travailler avec le ministre de la Justice Tyler Shandro pour “lancer un service de police de l’Alberta (APS)”. Dans la lettre de Shandro, elle lui a demandé de “finaliser une décision” sur la question.

Les deux lettres ont été rendues publiques jeudi, mais ne contenaient aucun délai pour savoir quand des changements pourraient être apportés. Les deux ministres se sont prononcés cette semaine en faveur d’un APS.

“La criminalité rurale est toujours un problème et en réalité, cela se résume à la sécurité publique”, a déclaré Ellis à CTV News Edmonton pour expliquer pourquoi cela se fait.

L’ancien policier n’a pas nié que les changements souhaités par Smith entraîneront des coûts plus élevés, mais a soutenu que c’était un investissement valable.

“Nous sommes tous pour la responsabilité financière. Je sais que je le suis. Je sais que le premier ministre l’est. Mais cela ne se fera pas au détriment de ceux qui sont les plus vulnérables et cela ne se fera certainement pas au détriment de la sécurité publique .”

Shandro a déclaré mercredi aux dirigeants municipaux ruraux que la structure actuelle, dans laquelle la GRC décide de la façon dont les dollars des services de police sont dépensés en Alberta, ne fonctionne pas.

“Nous avons 113 détachements. Près de 40% d’entre eux ont moins de 10 agents dans chacun de ces détachements”, a déclaré Shandro au congrès d’automne des municipalités rurales de l’Alberta (RMA) au centre-ville d’Edmonton.

“Et beaucoup de ces détachements sont, très franchement, gérés avec peu de moyens. Parce qu’ils n’ont parfois que trois ou cinq membres assermentés dans chacun de ces détachements. Nous devons donc pouvoir avoir davantage notre mot à dire.”

Smith a également prononcé un discours devant RMA jeudi, mais elle n’a pas mentionné de force de police dans ses remarques. Elle n’a pas répondu aux questions des journalistes par la suite.

‘BOONDOGGLE D’UN MILLIARD DE DOLLARS’

Un rapport PricewaterhouseCoopers de 2021, publié par le gouvernement, indique que le service de la GRC coûte actuellement environ 500 millions de dollars par an à l’Alberta. Le gouvernement fédéral apporte 170 millions de dollars dans le cadre d’un accord de partage des coûts.

Le rapport indique que si l’Alberta décide de faire cavalier seul, cela coûterait environ 735 millions de dollars chaque année, en plus des 366 millions de dollars en coûts de démarrage.

L’été dernier, le président de la RMA a fustigé le plan du gouvernement UCP et 70 % de ses membres ont voté contre.

« Cela va coûter très cher. Ça va être un gâchis d’un milliard de dollars. Nous le voyons venir et pour une raison quelconque, ce gouvernement veut aller de l’avant », a déclaré Paul McLauchlin à l’époque.

Les municipalités de l’Alberta ont également rejeté l’idée. En mars, ses membres ont voté 144 contre 34 contre les modèles de police que le gouvernement UCP envisage.

“S’il s’agit d’améliorer les services de police en Alberta, identifions le problème et demandons peut-être à la GRC de régler ce problème, plutôt que d’emprunter une toute autre voie”, a déclaré la présidente Cathy Heron à CTV News Edmonton en juin.

LE NPD S’OPPOSE AUX CHANGEMENTS

Le NPD de l’Alberta a promis d’abandonner les plans d’une force de police provinciale s’il est élu au printemps.

“Le coût de se débarrasser de la GRC et de créer une force de police provinciale est de l’argent qui devrait être consacré simplement à augmenter le soutien pour réduire la criminalité dans nos communautés”, a déclaré mercredi la chef Rachel Notley.

“Qu’est-ce qui sera perdu dans ce processus, c’est l’objectif principal de réduire la criminalité, de prévenir la criminalité, de lutter contre la criminalité ?”

La lettre de mandat d’Ellis lui ordonne également de “travailler avec les communautés autochtones, de taille moyenne et rurales” pour lutter contre les taux de criminalité élevés et de revoir la formation des shérifs de l’Alberta afin qu’ils puissent être impliqués dans une “portée plus large des services de police”.

“Lorsque vous appelez le 911 dans les régions rurales de l’Alberta, nous allons nous assurer que quelqu’un se présente”, a déclaré Ellis.



Avec des fichiers de Saif Kaisar de CTV News Edmonton, La Presse canadienne et St. Albert Gazette par le biais de Ihe Local Journalism Initiative