Smith explore des changements pour bloquer les futurs mandats de masques scolaires

La première ministre de l’Alberta a déclaré qu’elle “n’autorisera plus de mandats de masquage d’enfants” dans les écoles à la suite d’une décision de justice sur la décision du gouvernement d’abandonner et de bloquer ces mandats.

Plus tôt cette semaine, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a statué que la décision du gouvernement d’empêcher les conseils scolaires d’imposer leurs propres mandats de masque après l’abandon des mandats provinciaux “a été prise à des fins inappropriées”.

Le juge GS Dunlop a présidé l’affaire, notant que même si le médecin hygiéniste en chef, le Dr Deena Hinshaw, a émis l’ordonnance de santé publique, il s’agissait simplement de mettre en œuvre “une décision du cabinet” plutôt que d’être sa propre décision.

Les décisions sur les ordonnances de santé publique doivent être prises par le meilleur médecin de la province, a déclaré Dunlop.

Samedi, la première ministre Danielle Smith a publié une déclaration disant qu’elle avait ordonné au ministre de la Justice d’évaluer si un appel de la décision de jeudi était approprié.

“(J’ai) demandé aux ministres de la justice, de la santé et de l’éducation de notre gouvernement de m’alerter de tout changement législatif ou réglementaire qui pourrait être nécessaire pour réaffirmer ou clarifier la pleine autorité de notre gouvernement en ce qui concerne cette question et d’autres questions de santé et d’éducation”, a déclaré Smith. .

“Les effets néfastes du masquage sur la santé mentale, le développement et l’éducation des enfants en classe sont bien compris, et nous devons tourner la page sur ce qui a été une période extrêmement difficile pour les enfants, ainsi que leurs parents et leurs enseignants.”

ATTENDEZ-VOUS À UN CHANGEMENT DE RÈGLEMENT OU DE LÉGISLATION

Il est peu probable qu’une contestation judiciaire de la décision se produise, a déclaré un professeur adjoint de droit à CTV News Edmonton.

“Il ressort clairement de la décision de la juge Dunlop qu’elle est en mesure de limiter le port du masque dans les écoles sans faire appel”, a déclaré Lorian Hardcastle, de l’Université de Calgary. “Je pense qu’il est probable qu’elle va simplement adopter les règlements nécessaires.”

“L’autre raison pour laquelle je ne pense pas qu’elle veuille faire appel de cette affaire est que le gouvernement a réussi sur la question de la Charte, et si cette affaire est rouverte, alors l’argument selon lequel ne pas avoir de masque dans les écoles est discriminatoire à l’égard des enfants qui ont des problèmes de santé qui rendent le COVID particulièrement risqué pour eux », a déclaré Hardcastle.

Hardcastle pense que la province rédigera un nouveau règlement gouvernemental, qui peut être créé par le ministère émetteur et n’aurait pas à passer trois lectures comme un nouveau projet de loi.

“Dans la Loi sur l’éducation, il est clair que les conseils scolaires ont le pouvoir de mettre en œuvre des politiques pour protéger la sécurité et la santé des enfants et de leur personnel”, a-t-elle ajouté. “Mais il y a de la place dans cette législation pour que le ministre de l’Éducation mette en œuvre un règlement qui limite la capacité des écoles à réglementer sur cette question.”

Une autre option, dit Hardcastle, est que le ministre de la Santé examine les règles actuelles régissant les ordonnances de santé publique pour limiter le pouvoir du médecin hygiéniste en chef ou pour qu’il n’ait pas le dernier mot.

‘LAISSER DE LA PLACE AUX AUTRES POUR PRENDRE AUSSI DES DÉCISIONS’

Alors que Smith pense que les masques ont des effets néfastes sur les enfants, Hardcastle n’est pas d’accord.

“Cela doit être mis en balance avec l’effet néfaste des enfants qui contractent le COVID”, a-t-elle déclaré.

Pour un gouvernement prétendant vouloir réduire la bureaucratie, Hardcastle affirme que la création de nouvelles réglementations ajouterait à la bureaucratie gouvernementale. Cela pourrait être préjudiciable, ajoute-t-elle, d’autant plus que les situations impliquant la santé publique peuvent être fluides dans la province et nécessiter l’aide de plusieurs autorités.

“Les écoles connaissent leurs populations. Les écoles présentent des risques très différents. Ainsi, un conseil scolaire peut avoir des taux de COVID très différents dans les écoles et dans la communauté par rapport à un autre”, a déclaré Hardcastle. “Je pense donc que le gouvernement doit laisser de la place aux autres pour prendre également des décisions ou, à tout le moins, pour collaborer.”

CTV News Edmonton a contacté Smith pour plus de commentaires.

“ELLE VA ÊTRE LE DÉCIDEUR”

La décision a été saluée par le président de la Fédération du travail de l’Alberta, Gil McGowan. Maintenant que la province prévoit de contourner le problème, McGowan dit que tous les Albertains devraient s’inquiéter.

“Le juge a été très clair sur le fait que le décideur en matière de santé publique est le médecin-hygiéniste en chef”, a-t-il déclaré. “Le tribunal a clairement indiqué qu’elle décide.”

L’AFL a lancé la contestation judiciaire pour protéger la santé et la sécurité des enfants et des travailleurs de première ligne pendant la pandémie qui est toujours en cours, a déclaré McGowan dans une interview samedi.

“Les règles de santé publique devraient être établies par les autorités de santé publique et non par des politiciens qui ont un programme politique ou qui sont motivés par une idéologie”, a déclaré McGowan. “Je pense que la plupart des Albertains conviendraient que c’est la bonne décision à prendre lorsque la santé des gens et même leur vie sont en jeu.”

Le premier ministre décidant de modifier cet arrangement aura des implications massives pour la santé publique et la sécurité au travail, a déclaré McGowan.

“Les décisions doivent être prises sur la base de la meilleure science par les personnes ayant la meilleure expérience”, a-t-il ajouté. “Ce que le premier ministre dit aujourd’hui, c’est que rien de tout cela n’a d’importance. La décision du tribunal n’a pas d’importance, la loi n’a pas d’importance.

“Elle va être le décideur, et elle va prendre des décisions sur la santé publique en fonction de ses opinions et de son idéologie.”