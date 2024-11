Smith étudie la rétention des pompiers ruraux

2 novembre — OKLAHOMA CITY — Le représentant David Smith, R-Arpelar, a organisé la semaine dernière une étude intermédiaire pour examiner les problèmes liés au recrutement et à la rétention des pompiers volontaires en milieu rural.

L’étude chargée a eu lieu devant le comité de sécurité publique de la Chambre le 21 octobre au Capitole de l’État.

« Vivant dans la campagne de l’Oklahoma, je connais l’importance des pompiers ruraux », a déclaré Smith. « Nous avons des personnes de 60 et 70 ans qui combattent les incendies parce que nous ne parvenons pas à faire venir certains des plus jeunes. »

Smith a déclaré que la lutte contre les incendies en milieu rural est bien plus que la simple lutte contre les feux de brousse. Les pompiers constituent souvent la première ligne de défense des propriétaires de maisons et d’entreprises. Il a raconté sa propre expérience de la maison à deux étages de sa famille qui a brûlé en l’espace de 30 minutes malgré les efforts de quatre services d’incendie ruraux.

« La seule chose qu’ils pouvaient faire une fois arrivés sur place était de sauver mes dépendances », a déclaré Smith. « Pour moi, puisque personne n’a été blessé et qu’ils ont gardé mes outils pour que je puisse construire une autre maison, j’étais plutôt d’accord avec ça. Mais vous faites tous plus que ce pour quoi on vous attribue, et nous le savons. »

Smith a invité les coordinateurs des incendies de tout l’État à participer à l’étude.

Luke Underwood est l’un des 11 coordonnateurs des pompiers ruraux de tout l’État, représentant 840 services d’incendie ruraux, ceux qui desservent les communautés de moins de 10 000 habitants. Chaque département est confronté à des problèmes similaires, a-t-il déclaré, soulignant que l’étude était nécessaire et en fait attendue depuis longtemps.

« La question de la rétention est un combat sérieux dans tout l’État, et je ne suis pas sûr d’une solution autre qu’une sorte d’incitation », a-t-il déclaré. « Je déteste être assis ici à dire que nous devons trouver une sorte d’incitation pour inciter quelqu’un à se porter volontaire pour devenir pompier, mais nous en sommes là. Il n’est pas rare que ces départements aient du mal à garder des personnes sur leur liste. et de les garder actifs.

Underwood est responsable du district de Caddo, qui comprend les sept comtés du sud-est de l’Oklahoma et 121 services d’incendie. Il a déclaré qu’à ses débuts, la lutte contre les incendies en milieu rural était davantage un effort communautaire dans lequel chacun se mettait à contribution pour aider ses voisins, et c’était une époque où les jeunes de 18 ans pensaient que c’était cool de piloter un camion de pompiers. Aujourd’hui, les gens sont plus occupés avec des sports et d’autres activités qui prennent une grande partie de leur temps. Il a raconté sa propre expérience en tant que coordonnateur des incendies en milieu rural et en tant que shérif adjoint à temps partiel, ainsi que propriétaire d’une entreprise immobilière avec sa femme avec qui il a trois filles. La famille va également à l’église deux fois par semaine, y compris à l’école et à d’autres activités.

« Je suis l’une des personnes les plus occupées que vous rencontrerez dans votre vie », a déclaré Underwood. « Mais je comprends que donner de votre temps signifie que vous devrez faire des sacrifices. Je pense que le cœur des gens est différent maintenant », a déclaré Underwood.

Il a dit qu’il a entendu parler d’élargir l’admissibilité à la retraite, mais il n’est pas sûr si c’est faisable ni même si c’est la bonne réponse.

Le représentant Danny Williams, R-Seminole, a demandé si une allocation de 1 000 $ par mois ferait une différence, et Underwood a déclaré que cela ne pourrait pas faire de mal, car l’argent a tendance à piquer l’intérêt des gens.

Ed Barton, coordinateur des pompiers ruraux pour le district de développement de l’est de l’Oklahoma (EODD) basé à Muskogee, a déclaré que les services d’incendie ruraux éprouvent des difficultés financières. Pour beaucoup, la plus grande partie de leur budget provient de subventions forestières annuelles d’environ 10 000 dollars, a-t-il déclaré. Un autre problème est que l’État ajoute des exigences de formation supplémentaires aux volontaires existants qui en ont assez, a-t-il déclaré.

« Nous sommes tous favorables à la formation, mais nous devons rendre cette formation réalisable pour les volontaires », a-t-il déclaré. Aucun bénévole ne se rendra à Oklahoma City pour une formation obligatoire à ses frais, a-t-il déclaré.

C’est cette question qui a déclenché l’idée de l’étude. Smith a tenu des réunions avec les coordonnateurs des pompiers ruraux plus tôt cette année au cours desquelles plusieurs ont exprimé leurs inquiétudes concernant les exigences de formation obligatoires supplémentaires imposées aux bénévoles non rémunérés. Smith a contacté le prévôt des incendies de l’État pour trouver une solution, et l’étude a été un moyen de faire avancer la discussion.

Parmi les autres présentateurs de l’étude figuraient Ernie Moore, coordonnateur des incendies en milieu rural à la retraite et directeur exécutif à la retraite de l’EODD ; Mark Goeller, forestier d’État et directeur des services forestiers du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts de l’Oklahoma ; Clayton Webb, chef des pompiers de Buckhorn ; l’Association des chefs de pompiers de l’Oklahoma ; Kyle Ramer du service d’incendie de Jacktown dans le comté de Lincoln ; Sheri Nickel, directrice adjointe de l’Association des pompiers de l’État d’Oklahoma ; et Bryan Miller, chef des pompiers d’Alva.