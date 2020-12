GAINESVILLE, Floride: Le match de championnat de la Southeastern Conference met en vedette deux des meilleurs meneurs de jeu des nations, et aucun n’est un quart-arrière.

Le receveur de l’Alabama DeVonta Smith et l’ailier serré de Floride Kyle Pitts sont les véritables stars des délits les plus puissants de la ligue. Ils sont largement considérés comme les meilleurs footballeurs universitaires à leurs positions respectives, généralement projetés comme les 10 meilleurs choix dans le repêchage de la NFL des années prochaines et sans aucun doute les gars opposés aux défenseurs doivent être au courant avant chaque samedi soir à Atlanta.

Les arrêter a été presque impossible toute la saison. Même les ralentir a semblé irréaliste. Couverture d’homme à homme? Aucune chance. Schéma de zone? Réessayer. Équipe double et triple? Peut-être, mais cela ouvre juste le champ pour les deuxième et troisième options.

Il y a beaucoup de grands joueurs dans mon équipe qui me font paraître beaucoup mieux que moi, a déclaré le quart-arrière de l’Alabama Mac Jones. C’est probablement une bonne description précise du type de quart-arrière que je suis.

Cela résume également Floridas Kyle Trask.

Aucun des QB n’est trop athlétique, mais les deux sont incroyablement précis, patients dans la poche, excellents pour lire les défenses, et non seulement ils savent ce qui est censé se passer à chaque jeu, ils savent pourquoi. C’est le genre de pensée abstraite qui leur permet de comprendre leur offense ainsi que leurs entraîneurs.

C’est aussi pourquoi Jones et Trask seront parmi les finalistes du trophée Heisman annoncés la veille de Noël.

Mais aussi formidables que leurs saisons aient été, Jones a complété 76,4% de ses passes tandis que Trask a un record de 40 lancers de touché, ni n’est près d’être le joueur le plus dynamique de leur clique. Et ils le savent.

Cette distinction appartient à Smith et Pitts, deux gars rapides avec un contrôle corporel ridicule et des mains encore meilleures.

Smith, un senior de 6 pieds 1 personne originaire d’Amite, en Louisiane, aurait pu devenir professionnel après la saison dernière et pourrait déchirer la NFL comme l’ancien vedette du LSU Justin Jefferson. À tout le moins, il aurait été un millionnaire instantané comme les anciens coéquipiers de Crimson Tide Henry Ruggs et Jerry Jeudy.

Au lieu de cela, Smith a choisi de rester à l’école. La décision pourrait finir par le faire rédiger plus haut que l’un de ces trois. Il a 83 réceptions pour une tête de 1 327 verges et 15 touchés en 10 matchs tous contre des adversaires de la SEC.

Smith est l’un des trois receveurs de la SEC avec Ole Miss AJ Brown et Vanderbilts Jordan Matthews à afficher 1200 verges en plusieurs saisons. Et ses 38 prises en carrière TD sont sept de plus que la précédente marque SEC détenue par l’ancienne star de l’Alabama Amari Cooper (2012-14).

Joueur vraiment explosif, rapide, a déclaré le secondeur de Floride Ventrell Miller.

Tout le monde dit la même chose à propos de Pitts, qui a haussé les sourcils lors de l’ouverture de la saison. Il a capté huit passes pour un sommet en carrière de 170 verges et quatre touchés à Ole Miss à la fin de septembre, s’établissant comme le meilleur bout serré du pays.

Il l’a sauvegardé presque chaque semaine depuis.

Le junior de 6 pieds 6 pouces de Philadelphie a réussi 36 attrapés pour 641 verges et 11 touchés en 6 matchs. Il a raté 10 quarts à la suite d’un coup dur contre la Géorgie début novembre qui a fait tomber son casque si sur le côté que son masque facial s’est fracturé la cloison. Il a été opéré et a raté deux matchs complets.

Il est revenu et a marqué trois fois contre le Kentucky, y compris une réception de 56 verges au début au cours de laquelle il s’est enfui d’un demi de coin partant.

C’est un gars au gros corps qui crée une séparation en utilisant son corps, a déclaré le demi de coin de l’Alabama Patrick Surtain II. Il est génial au point d’attaque.

Ajouté Smith: Pitts, il fait juste des jeux incroyables.

Pitts était au milieu d’une décision prudente et coûteuse la semaine dernière. Le personnel médical de Floridas a décidé de le tenir à l’écart du match LSU, une défaite de 37-34 dans le brouillard dans laquelle les Gators ont réalisé trois revirements au deuxième quart et trois trois et trois retraits au quatrième.

La Floride a déclaré que Pitts souffrait d’une blessure persistante de la semaine précédente. Il a regardé impuissant depuis la ligne de touche alors que les Gators ruinaient toute chance qu’ils avaient de transformer le match pour le titre de la SEC en un match de quart de finale du CFP.

Il a fait pression pour jouer mais a finalement été rejeté, avec sa santé et son avenir comme principales considérations. Il y a peu de doute, cependant, que Pitts aurait pu faire une différence.

Je devais juste m’en occuper, a déclaré Pitts. Ce n’est pas quelque chose dont je me suis un peu battu. J’ai confiance en leur jugement.

C’était une grande partie que je devais réaliser: ils cherchent l’avenir, pas seulement ce match. Bien que nous ayons plus de matchs à jouer, j’ai plus de football à jouer après avoir quitté l’université.

Pitts et Smith ont des carrières professionnelles prometteuses à venir. Ils ont également des récompenses à accepter avant de passer à autre chose. Pitts est un verrou pour le prix Mackey décerné chaque année aux footballeurs universitaires. Smith est le favori pour le Biletnikoff Award décerné au receveur le plus remarquable des nations.

Smith pourrait très bien être aussi un finaliste Heisman, où il partagerait la scène virtuelle avec Jones et Trask. Mais quiconque a regardé ne serait-ce qu’un peu l’Alabama et la Floride cette saison sait qui sont les vraies stars.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25