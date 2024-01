Smith Entertainment Group demande le lancement d’un processus d’expansion officiel par la Ligue nationale de hockey

Poursuivant les discussions en cours avec la LNH remontant à 2022,

SEG franchit une prochaine étape cruciale pour obtenir une franchise pour l’Utah

Smith Entertainment Group (SEG) – la société mère de l’Utah Jazz, du Delta Center, du Real Salt Lake (MLS), des Utah Royals (NWSL) et de plusieurs autres entreprises de sport et de divertissement basées dans l’Utah – a annoncé aujourd’hui avoir officiellement demandé que la Ligue nationale de hockey (LNH) entame un processus d’expansion dans le but ultime d’amener une franchise de la LNH en Utah. SEG a également clairement indiqué sa capacité immédiate à accueillir une équipe de la LNH dans l’Utah, en utilisant le Delta Center comme arène provisoire pour une franchise de la LNH.

“SEG envisage un avenir proche dans lequel la LNH prospérera dans l’Utah, et nous sommes concentrés à 100 % sur la réalisation de cet objectif le plus rapidement possible”, a déclaré Ryan Smith, président du Smith Entertainment Group et gouverneur de l’Utah Jazz. « Nous sommes passionnés par le sport et le divertissement dans l’État et nous nous engageons à offrir des expériences sportives et de divertissement haut de gamme aux habitants de l’Utah et aux visiteurs du monde entier. Nous sommes prêts à accueillir la LNH et sommes convaincus que le temps et l’attention consacrés par toutes les parties apporteront de manière permanente l’une des ligues les plus excitantes et dynamiques au monde à notre communauté.

Dirigé par Ryan et Ashley Smith, SEG est en discussion avec le commissaire de la LNH Gary Bettman depuis le début de 2022 sur sa passion d’avoir une équipe et pourquoi il croit que l’Utah est le marché idéal pour une franchise de la LNH. Les décisions concernant les franchises de la LNH sont prises exclusivement par le Conseil des gouverneurs de la LNH. Si la LNH agissait favorablement et accordait une franchise à SEG, l’équipe rejoindrait temporairement les Utah Jazz au Delta Center ou commencerait à jouer dans les prochaines années après l’achèvement d’une nouvelle arène de hockey ultramoderne. . Le Delta Center a accueilli cinq matchs de la LNH depuis 2018 dans le cadre de la série d’exhibitions pré-saison « Frozen Fury » des LA Kings. L’emplacement d’un nouvel aréna potentiel désigné pour le hockey n’a pas encore été déterminé.

« L’Utah a une longue histoire de hockey, l’économie la plus forte du pays, une base de fans passionnés de sport et la population la plus jeune et la plus active. Ces facteurs rendent l’Utah mûr pour l’expansion de notre communauté sportive et de divertissement. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée d’accueillir la LNH », a déclaré le gouverneur Spencer Cox. « Avec la candidature olympique en cours, notre réputation de longue date comme l’une des plus grandes capitales mondiales des sports d’hiver, et avec le leadership éprouvé de Ryan et Ashley Smith et de SEG dans notre communauté, je suis extrêmement optimiste quant à l’avenir de l’Utah. »

Il y a un grand héritage de hockey en Utah. La toute première équipe de hockey professionnel de l’État remonte à 1969 avec les débuts des Golden Eagles de Salt Lake, qui ont joué jusqu’en 1994. Lorsque le hockey professionnel est revenu en Utah en 1995 dans le cadre de la Ligue internationale de hockey, les Grizzlies de Denver devenant l’équipe de hockey de l’Utah. Grizzlies, les Grizzlies de l’Utah ont remporté le championnat de la Coupe Turner de la ligue au cours de la saison 1995-96. Aujourd’hui, les Grizzlies de l’Utah sont la filiale de la Ligue de hockey de la côte Est (ECHL) de l’Avalanche du Colorado de la LNH.

« Tous les regards sont tournés vers l’Utah en raison de l’évolution récente et rapide de notre paysage sportif, en particulier avec le retour des Royals de l’Utah ce printemps et la candidature olympique de Salt Lake City en cours. Il y a tellement d’élan au niveau des États autour du sport mondial et des infrastructures sportives », a déclaré Smith. “Alors que le Delta Center est prêt à servir de solution provisoire pour une équipe de la LNH, l’Utah aura besoin d’une nouvelle arène conçue pour le hockey professionnel et olympique.”

« Demander à Smith Entertainment Group d’amener le hockey professionnel en Utah ne pourrait pas arriver à un meilleur moment », a déclaré Fraser Bullock, président du comité des Jeux de Salt Lake City-Utah, le groupe se préparant à ramener les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en Utah. les États Unis. « Alors que les Jeux olympiques reviendront presque certainement en Utah, une nouvelle arène ultramoderne et spécifique au hockey contribuerait énormément à notre capacité à accueillir des Jeux de classe mondiale, y compris les médailles d’or féminines et masculines. matchs de hockey. Et amener le hockey professionnel en Utah contribuera à consolider la place de l’Utah en tant que destination de choix pour les sports d’hiver. Le comité des Jeux de Salt Lake City-Utah est ravi de travailler avec SEG sur les Jeux olympiques et sur ce que cela signifiera pour le sport et le divertissement dans l’Utah à long terme.

La croissance des affaires de la LNH combinée à la qualité du produit sur glace ont donné à la Ligue un grand élan. Selon pratiquement tous les paramètres, l’intérêt pour la LNH n’a jamais été aussi élevé. Cet intérêt se reflète dans les audiences de diffusion nationales sur ESPN et TNT, qui ont augmenté de près de 30 % par rapport à la saison dernière. La fréquentation atteint également un niveau record. Au cours de la première moitié de la saison 2023-24, la Ligue a accueilli en moyenne plus de 17 000 spectateurs par match, jouant à 96,5 % de sa capacité.

Le jeu sur la glace n’a jamais été aussi bon, avec une attaque à son plus haut niveau depuis plus de 25 ans. La Ligue a également un équilibre compétitif inégalé, avec une rotation moyenne de 35 % des équipes en séries éliminatoires chaque année dans le cadre de son système actuel de séries éliminatoires et près de la moitié de tous les matchs voient une équipe surmonter un déficit pour gagner.

SEG s’engage à développer des atouts incroyables et à créer des expériences mémorables qui rassemblent la communauté. Depuis sa création en décembre 2020 avec l’achat de l’Utah Jazz et du Delta Center, SEG a rapidement élargi son portefeuille dans le cadre de son engagement envers l’Utah et pour présenter l’État comme une destination sportive et de divertissement de premier plan.

En janvier 2022, SEG a investi dans Real Salt Lake, qui s’est élargi pour englober les Royals de l’Utah à leur retour dans l’État pour la saison 2024 de la National Women’s Soccer League. Entre août 2022 et juillet 2023, SEG a assuré deux combats à la carte de l’UFC au Delta Center, parmi des dizaines d’autres émissions de grande envergure, dont beaucoup n’avaient jamais visité l’Utah auparavant. En juin 2023, SEG a annoncé le lancement de SEG Media, une nouvelle division de médias sportifs, qui a eu un impact immédiat sur la façon dont les fans de l’Utah pouvaient consommer le sport, en distribuant spécifiquement les matchs de l’Utah Jazz via une combinaison d’une chaîne de télévision en direct, un service de streaming par abonnement et d’autres partenariats réseau. Les projets futurs de SEG Media incluent la production et la distribution de contenu pour d’autres entités SEG et des partenaires externes tels que la LNH.