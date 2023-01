Smith dit que le gouvernement fédéral “ne vient pas à la table” sur les soins de santé

La première ministre de l’Alberta dit qu’elle n’attend pas l’argent du fédéral pour réformer le système de santé de sa province.

“Je pense qu’ils ont été assez clairs sur le fait qu’ils ne viennent pas à la table”, a déclaré Danielle Smith sur Power Play de CTV News Channel avec Vassy Kapelos lundi lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que le financement fédéral arriverait.

“Je ne peux pas arrêter les réformes des soins de santé que je dois faire en espérant que le gouvernement fédéral sera notre partenaire financier”, a-t-elle ajouté.

En novembre dernier, le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a déclaré que le gouvernement fédéral serait prêt à augmenter sa part du Transfert canadien en matière de santé – le financement à long terme et prévisible pour les soins de santé qu’Ottawa accorde aux provinces et aux territoires – si les provinces et les territoires étaient prêts s’engager dans des conditions telles qu’un système national de données sur la santé. Duclos a également déclaré que le gouvernement serait prêt à conclure des ententes sur mesure avec les provinces et les territoires.

Les premiers ministres ont longtemps maintenu leurs demandes de financement sans aucune condition. Smith a déclaré à l’animatrice Vassy Kapelos qu’elle était “heureuse de se joindre à la voix des premiers ministres”.

L’année dernière, les premiers ministres ont demandé au premier ministre de les rencontrer au début de cette année, mais Smith dit qu’elle est prête à agir avec ou sans l’argent du fédéral.

« Je dois faire les réformes », dit-elle.



