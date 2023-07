Smith dénonce «l’ingérence fédérale» avant la réunion des premiers ministres

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, croit qu’elle aura des alliés dans sa bataille contre la soi-disant ingérence fédérale lorsqu’elle assistera à la réunion de cette semaine des premiers ministres provinciaux et territoriaux à Winnipeg.

Smith a fait ces commentaires lundi lors du petit-déjeuner annuel du premier ministre Stampede à Calgary, où elle a retourné des crêpes pour une foule de centaines de personnes quelques heures seulement avant son départ prévu pour la conférence des premiers ministres de trois jours.

« Je suis tellement ravie d’aller au Conseil de la fédération cette semaine, car je peux vous dire que ce qui m’a le plus surpris, c’est que peu importe l’allégeance politique des premiers ministres, chacun d’entre eux est frustré par l’ingérence fédérale dans ses affaires », a déclaré Smith aux journalistes.

« J’ai vu la Saskatchewan reculer, et je pense que de plus en plus, vous verrez les autres provinces reculer également. »

Smith vient de sortir d’une réunion privée avec le premier ministre Justin Trudeau, qui était également à Calgary vendredi pour retourner des crêpes et se livrer à des politicailleries du Stampede.

Après cette réunion, Smith a publié une déclaration disant que le gouvernement fédéral refuse toujours de se plier à ses objectifs et jalons globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’à son engagement à atteindre un réseau électrique net zéro d’ici 2035.

L’Alberta a déclaré que les objectifs et les délais d’Ottawa étaient irréalisables et a présenté son propre plan pour amener la province productrice d’énergie à zéro net d’ici 2050.

« Nous nous alignerons sur un objectif de 2050, mais (Trudeau) doit également nous rencontrer à mi-chemin, en le faisant d’une manière qui soit raisonnable et qui fonctionne pour notre économie », a déclaré Smith lundi.

« Nous n’allons tout simplement pas faire quoi que ce soit qui puisse nuire à notre économie ou faire quoi que ce soit qui indique que notre secteur pétrolier et gazier va être progressivement supprimé. »

Smith a déclaré qu’il y avait eu des développements positifs récemment dans ce qui a été une relation généralement glaciale entre son gouvernement et les libéraux de Trudeau.

Elle s’est dite ravie que le gouvernement fédéral ait accepté de former un groupe de travail bilatéral avec l’Alberta pour élaborer un cadre visant à encourager les investissements dans le captage et le stockage du carbone, ainsi que dans d’autres technologies de réduction des émissions.

Elle a ajouté qu’elle était également ravie de l’ouverture apparente de Trudeau à l’idée que la technologie nucléaire – grâce à l’utilisation de petits réacteurs modulaires – fasse partie de la solution globale au changement climatique en Alberta.

« Cela me dit qu’il peut y avoir une voie à suivre pour nous tous », a-t-elle déclaré.

Mais elle a ajouté que son gouvernement ne reviendra pas sur sa position déclarée selon laquelle le développement du pétrole et du gaz, ainsi que l’électricité, relèvent de la compétence provinciale. Elle a déclaré que l’Alberta restait catégorique sur le fait qu’un plafond fédéral promis sur les émissions de pétrole et de gaz, ainsi que toute réglementation « trop ​​agressive » sur l’électricité nette zéro, serait inconstitutionnelle.

« Ils peuvent nous traduire en justice s’ils le souhaitent … mais je ne pense pas qu’ils auront une jambe sur laquelle se tenir, très franchement », a déclaré Smith.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a également repoussé les objectifs climatiques du gouvernement fédéral, qualifiant d’irréaliste le plan d’Ottawa pour un réseau électrique propre. La province a publié son propre plan alternatif pour arriver à un réseau net zéro d’ici 2050 à la place.

Et les premiers ministres du Canada atlantique ont demandé au gouvernement fédéral de suspendre ou de ralentir sa mise en œuvre de la nouvelle norme sur les carburants propres, qui est entrée en vigueur le 1er juillet et exigera une réduction de 15 % de l’intensité des émissions des carburants automobiles vendus en Canada d’ici 2030.

Mais Smith a déclaré qu’il y a des domaines où les provinces peuvent travailler avec le gouvernement fédéral sur la réduction des émissions. Elle a dit qu’elle avait hâte de parler avec le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, pour en savoir plus sur la façon d’équilibrer la réduction des émissions avec une industrie du gaz naturel liquéfié en pleine croissance.

Il pourrait également y avoir des possibilités de partenariat avec la Colombie-Britannique et le Manitoba sur les connexions au réseau électrique interprovincial, ce qui pourrait potentiellement aider l’Alberta à écologiser son système électrique en important de l’hydroélectricité d’autres provinces.

« Ce sont toutes des réponses. Mais ce ne sont pas des réponses qui peuvent arriver du jour au lendemain », a déclaré Smith.

« Et c’est pourquoi tant que nous prenons des mesures dans cette direction, l’objectif de 2050 est réalisable et raisonnable. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 juillet 2023.