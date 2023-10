Smith de retour et Sauerbrunn en tête d’affiche de l’USWNT pour la Colombie

Le duo des Portland Thorns composé de la défenseure Becky Sauerbrunn et de l’attaquante Sophia Smith est en tête d’affiche de la liste de 27 joueuses qui représentera l’équipe nationale féminine des États-Unis lors de deux matchs amicaux contre la Colombie plus tard ce mois-ci.

Les deux joueuses reviennent de blessure, Sauerbrunn s’est rétablie d’une maladie au pied qui l’a empêchée de participer à la Coupe du monde, tandis que Smith revient après avoir subi une blessure au genou le 27 août.

L’USWNT affrontera la Colombie le 26 octobre à l’America First Field à Sandy, Utah, le deuxième match ayant lieu au Snapdragon Stadium de San Diego trois jours plus tard. L’effectif comprend 24 des joueurs qui ont participé à deux matches amicaux contre l’Afrique du Sud le mois dernier.

« J’ai été très impressionné et satisfait de la concentration, de l’énergie et du dévouement des joueurs pour préparer les deux matchs contre l’Afrique du Sud en septembre et j’attends la même chose pour ce camp, même si nous n’aurons que quelques jours d’entraînement. ensemble », a déclaré la manager par intérim américaine Twila Kilgore.

Becky Sauerbrunn a remporté deux Coupes du monde avec l’USWNT mais a été blessée pour l’édition de cette année. Photo de Robin Alam/ISI Photos/Getty Images

« Encore une fois, ce roster est un mélange de joueurs du Coupe du monde équipe qui est apte à jouer des minutes internationales, des joueurs qui tentent de s’établir dans l’environnement et des joueurs qui franchissent une prochaine étape dans leur croissance grâce à cette expérience avec l’équipe nationale senior.

« Tous ces joueurs sont enthousiastes pour l’avenir et pour ces deux tests difficiles contre la Colombie, une équipe que nous pourrions voir aux Jeux olympiques l’année prochaine. »

La liste comprend également deux joueurs de 18 ans, l’attaquant du San Diego Wave Jaedyn Shaw et la milieu de terrain de Portland Olivia Moultrie, dont aucun n’a fait une apparition internationale senior.

Toutes deux ont joué pour les États-Unis lors de la Coupe du Monde Féminine des moins de 20 ans de la FIFA 2022 au Costa Rica et sont éligibles en fonction de leur âge pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2024, qui se jouera en Colombie.

Vingt-cinq joueurs de la NWSL y participeront, le milieu de terrain lyonnais Lindsey Horan et l’attaquante de Chelsea Mia Fishel étant les seuls membres à jouer pour des clubs étrangers. Parmi les joueurs de la liste, 17 participeront aux séries éliminatoires de la NWSL 2023.

La performance de la Colombie à la Coupe du monde féminine 2023 a été la meilleure de l’histoire du pays. L’équipe a dominé le Groupe H, avec sa performance la plus mémorable une victoire 2-1 contre l’Allemagne, avant de battre la Jamaïque 1-0 pour sa première victoire dans un match à élimination directe.

La Colombie s’est finalement inclinée face à l’Angleterre, finaliste de la Coupe du monde féminine, en quarts de finale.

Comme l’USWNT, la Colombie s’est déjà qualifiée pour les Jeux olympiques d’été de 2024 en France et les deux équipes utiliseront ces matchs comme première préparation pour ce tournoi.

Liste de l’équipe nationale féminine des États-Unis par position (club ; sélections/buts)

GARDIENS DE BUT (3): Aubrey Kingsbury (Washington Spirit ; 1), Casey Murphy (North Carolina Courage ; 15), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars ; 96)

DÉFENSEURS (9): Alana Cook (OL Reign ; 27/1), Crystal Dunn (Portland Thorns FC ; 138/24), Emily Fox (North Carolina Courage ; 35/1), Naomi Girma (San Diego Wave FC ; 22/0), Sofia Huerta (OL Reign ; 31/0), Casey Krueger (Chicago Red Stars ; 40/0), Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC ; 216/0), Emily Sonnett (OL Reign ; 79/2), MA Vignola (Angel City FC ; 1/0)

MILIEUX DE TERRAIN (6): Sam Coffey (Portland Thorns FC ; 4/0), Savannah DeMelo (Racing Louisville FC ; 4/0), Lindsey Horan (Olympique Lyon, FRA ; 135/29), Olivia Moultrie (Portland Thorns FC ; 0/0), Ashley Sanchez ( Esprit de Washington ; 26/3), Andi Sullivan (Esprit de Washington ; 51/3)

AVANTS (9): Mia Fishel (Chelsea FC, ENG ; 1/0), Ashley Hatch (Washington Spirit ; 20/5), Alex Morgan (San Diego Wave FC ; 213/121), Midge Purce (NJ/NY Gotham FC ; 24/4 ), Trinity Rodman (Washington Spirit ; 24/6), Jaedyn Shaw (San Diego Wave FC ; 0/0), Sophia Smith (Portland Thorns FC ; 34/14), Alyssa Thompson (Angel City FC ; 7/0), Lynn Williams (NJ/NY Gotham FC ; 57/17)