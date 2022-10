Smith annule son accord avec le Forum économique mondial

EDMONTON –

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré qu’elle annulait un accord de consultation en santé impliquant le Forum économique mondial – une agence au centre des théories du complot de domination mondiale – parce qu’elle ne travaillera pas avec un groupe qui parle de contrôler les gouvernements.

“Je trouve désagréable que des milliardaires se vantent du contrôle qu’ils exercent sur les dirigeants politiques”, a déclaré Smith lors d’une conférence de presse lundi après l’investiture de son nouveau cabinet.

«C’est offensant… les personnes qui devraient diriger le gouvernement sont les personnes qui votent pour elles.

“Très franchement, jusqu’à ce que cette organisation arrête de se vanter du contrôle qu’elle exerce sur les dirigeants politiques, je n’ai aucun intérêt à m’impliquer avec eux.”

La première ministre du Parti conservateur uni a déclaré qu’elle était en phase avec le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre, qui a déclaré que lui et son caucus n’auraient rien à voir avec le Forum économique mondial.

L’accord avec Alberta Health Services permet à la province de partager des idées avec des chercheurs en santé de l’Université Harvard et de la clinique Mayo sous l’égide du forum.

La conférence de haut niveau des dirigeants politiques et commerciaux mondiaux a été au centre des théories du complot des deux côtés du spectre politique.

Il y a dix ans, il était accusé par la gauche de conspirer pour réduire les retraites et sabrer les programmes environnementaux.

Il est devenu le centre d’attaques de la droite pendant la pandémie de COVID-19, lorsqu’il a promu une «grande réinitialisation», appelant à des idées sur la façon de mieux organiser la société mondiale après la pandémie.

Cela a déclenché des accusations de complot en ligne, non prouvées et démystifiées, selon lesquelles le forum est à la tête d’une cabale mondiale de tireurs de ficelle exploitant la pandémie pour démanteler le capitalisme et introduire des systèmes socialistes et des mesures de contrôle social dommageables, comme forcer les gens à prendre des vaccins avec des puces de suivi.

Smith, lors d’une interview en direct vendredi, a annoncé que l’accord se terminait mais n’a pas dit pourquoi. Lors d’une conférence de presse samedi, elle a refusé de répondre à deux questions sur le forum.

Un journaliste a demandé lundi à la première ministre si elle avait des inquiétudes au sujet du forum « parce que vous acceptez la théorie du complot en ligne selon laquelle le WEF est une façade pour une cabale mondiale de dirigeants mondiaux déterminés à utiliser la pandémie pour détruire le capitalisme et installer une dystopie socialiste dysfonctionnelle. “

Smith a refusé de répondre.

“Je pense qu’il est logique de prendre des décisions de santé basées sur des experts de la santé”, a-t-elle déclaré.

« Le groupe (WEF)… et la personne qui en est à la tête (Klaus Schwab) – je ne pense pas qu’il soit médecin. Je ne pense pas qu’il soit infirmier, et je ne pense pas qu’il soit ambulancier et je ne pense pas qu’il soit un professionnel de la santé.

«Je vais suivre les conseils de nos infirmières, médecins, ambulanciers paramédicaux et professionnels de la santé de première ligne pour résoudre les problèmes locaux que nous avons.»

La porte-parole du NPD en matière de santé, Shannon Phillips, a déclaré dans un communiqué que la “fixation bizarre” de Danielle Smith sur le Forum économique mondial ne fait rien pour réparer les soins de santé, créer des emplois ou réduire le coût de la vie pour les familles albertaines.

“Il est troublant pour les Albertains que Smith s’intéresse davantage aux théories du complot dangereuses qu’à aider les familles et les entreprises”, a déclaré Phillips.

La politologue Lori Williams de l’Université Mount Royal de Calgary a demandé pourquoi Smith mettrait fin à “un accord qui a le potentiel de fournir des informations vitales et améliorant la santé qui pourraient être bénéfiques pour les Albertains simplement parce que vous avez des doutes sur l’une des organisations impliquées ?”

“C’est une expertise qu’elle devrait respecter, certainement évaluer de manière critique pour en tirer parti, plutôt que de la couper à cause de vagues soupçons sur quelqu’un essayant de contrôler les gouvernements.”

Smith, ancienne journaliste et animatrice de talk-show radio, a adopté des théories contraires sur les plateformes médiatiques alternatives et grand public remontant à 2003, lorsqu’elle a demandé dans une chronique de journal si fumer était effectivement mauvais pour la santé.

Pendant la pandémie de COVID-19, Smith a fait pression pour des traitements démystifiés plus tard, tels que l’ivermectine, un vermifuge pour le bétail.

En juillet, elle a déclaré à un public en direct qu’elle pensait qu’il était sous le contrôle d’une personne d’éviter de contracter un cancer à un stade précoce.

Plus tôt ce mois-ci, lors de son premier jour en tant que premier ministre, elle a été critiquée pour avoir déclaré que les personnes non vaccinées sont le groupe le plus discriminé qu’elle ait vu de sa vie.

La semaine dernière, elle s’est excusée pour les remarques faites plus tôt cette année selon lesquelles l’Ukraine acceptait la neutralité dans sa guerre avec la Russie.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 octobre 2022.