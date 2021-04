Un Tiger Woods souriant est apparu vendredi avec des béquilles avec un plâtre sur le bas de la jambe droite et du pied sur une photo publiée sur son compte Instagram.

L’image était la première de Woods depuis qu’il a subi de graves blessures à la jambe droite dans un accident d’une voiture le 23 février près de Los Angeles.

Deux mois plus tard, le gagnant majeur à 15 reprises est apparu aux côtés de son chien dans l’image, prise dans son centre de pratique à domicile à Jupiter, en Floride.

Woods a déclaré que le travail progressait plus rapidement sur son parcours d’entraînement de trois trous dans la cour qu’il ne progressait dans sa récupération.

« Mon cours avance plus vite que moi », a écrit Woods. « Mais c’est bien d’avoir un partenaire de réadaptation fidèle, le meilleur ami de l’homme. »

Woods, 45 ans, a remporté 82 titres du circuit américain de la PGA, à égalité avec Sam Snead pour le record de tous les temps.

Avant que Woods ne soit blessé dans l’accident, il travaillait pour surmonter une opération du dos à temps pour jouer au Masters plus tôt ce mois-ci.

Woods n’a publié aucun calendrier concernant l’ampleur de ses blessures ou le moment où il pourrait marcher à nouveau normalement, et encore moins revenir à sa carrière de golfeur.

La police a découvert que Woods conduisait près de deux fois la limite de vitesse légale lorsque son SUV est devenu incontrôlable et a roulé plusieurs fois avant de s’arrêter.

Woods a été hospitalisé pendant des semaines avant de rentrer chez lui en Floride le mois dernier.

Il a subi des heures de chirurgie pour réparer une jambe et une cheville droites brisées, y compris l’insertion d’une tige dans son tibia et des vis et des broches utilisées pour stabiliser sa cheville.

Woods avait subi une série d’opérations de retour avant de faire un retour de conte de fées qui l’a vu remporter le Masters 2019 pour son premier titre majeur depuis l’US Open 2008 à Torrey Pines.

