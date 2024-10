Sourire 2 dévoile son sourire contagieux aux cinéphiles de tout le pays avec un début sanglant et réussi.

La suite d’horreur, une suite à celle de 2022 Sourireest arrivé à un solide montant de 23 millions de dollars au box-office du week-end, décrochant la première place au milieu d’un week-end par ailleurs calme dans les cinémas nord-américains. Selon Comscore, le thriller psychologique a connu un succès similaire à l’étranger où il a rapporté 23 millions de dollars supplémentaires pour un total global de 46 millions de dollars.

Dirigé par Parker Finn, le film met en vedette Naomi Scott dans le rôle d’une chanteuse pop qui est témoin d’une série d’événements troublants alors qu’elle se lance en tournée. Comme les fans du premier film le savent très bien, ces moments effrayants sont tous liés à un sourire sinistre qui se transmet de personne à personne et promet de laisser une tragédie dans son sillage.

« Sourire 2 » met en vedette Naomi Scott.

Primordial



Bien que le principe soit initialement assez similaire à celui du premier film, Finn a déclaré Divertissement hebdomadaire cela a fait un effort intentionnel pour amener l’histoire dans une direction inattendue.

« Je voulais poser la question : ‘Avons-nous fait ça à Skye ?’ En revenant pour un Sourire 2« Quand j’ai commencé à réfléchir à des idées, au début, toutes les idées qui ont commencé à me venir au cours du premier mois où j’y pensais, je les ai jetées. Si je les propose trop rapidement, ils sont trop évidents ; c’est trop attendu. Je voulais faire pression pour quelque chose où les gens diraient : « Je ne peux pas croire que c’est là que Sourire est allé.' »

De toute évidence, tous les cinéphiles ne cherchaient pas à embrasser l’obscurité ce week-end. Certains ont opté pour une fantaisie légère à la Le robot sauvage. Bien que le film soit désormais disponible à l’achat sur plusieurs plateformes de streaming, l’adaptation animée du roman pour enfants de Peter Brown a rapporté 10,1 millions de dollars supplémentaires au niveau national, pour un total de 101,7 millions de dollars. À l’étranger, le film a récolté 23 millions de dollars, pour un total global de 193 millions de dollars.

Le long métrage d’animation léger, qui suit un robot naufragé qui se lie d’amitié avec une forêt pleine d’animaux, est signé Chris Sanders, le cinéaste à l’origine de films à succès aussi appréciés que Lilo et Stitch, Les Croods, et Comment dresser votre dragon. Côté talent, Lupita Nyong’o, lauréate d’un Oscar, offre la voix du robot abandonné Roz, rejoint par un casting de stars comprenant Pedro Pascal, Catherine O’Hara, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Hsu, Mark Hamill, Matt. Berry et Ving Rhames.

David Howard Thornton dans « Terrifier 3 ».

Cinéverse



Un clown sans lien avec l’univers DC s’empare de la troisième place : Art the Clown continue son règne de terreur avec Terrifiant 3. Le film d’horreur surréaliste réalisé de manière indépendante a rapporté 9,3 millions de dollars supplémentaires sur un total national de 36,2 millions de dollars. À l’étranger, le film n’a récolté que 3 millions de dollars, pour un total de 44,8 millions de dollars.

Bien que cela puisse sembler une petite somme à peine deux semaines après le début de sa diffusion, le film slasher sanglant a déjà dépassé le box-office de son prédécesseur, Terrifiant 2, qui a culminé à 10 millions de dollars au niveau national et à 15,7 millions de dollars à l’échelle mondiale. Avec ce rendement, Terrifiant 3 poursuit une tendance à succès pour la franchise, qui multiplie son audience à chaque film supplémentaire. Entre-temps, Joker : Folie à Deux n’a pas atteint le Top 5 au niveau national, gagnant seulement 2,2 millions de dollars au cours de son troisième week-end en salles.

Un peu comme Le robot sauvage, Jus de Beetle Jus de Beetle trouve toujours son public dans les salles malgré sa disponibilité sur les plateformes numériques. La suite dirigée par Tim Burton a peut-être chuté de 32% par rapport au week-end dernier, mais reste accrochée à la quatrième place en ajoutant 5 millions de dollars supplémentaires à son total national de 283,9 millions de dollars (434,5 millions de dollars au niveau mondial).

Reprenant trois décennies après le classique de 1988, Jus de Beetle Jus de Beetle voit Winona Ryder, Catherine O’Hara et Michael Keaton reprendre leurs rôles pour un autre voyage à travers l’au-delà. Cette fois, Jenna Ortega rejoint le gang dans le rôle d’Astrid, la fille rebelle de Lydia Deetz de Ryder, qui se retrouve accidentellement piégée au pays des morts-vivants.

Pour compléter le Top 5, Nous vivons dans le tempsl’histoire d’amour déchirante qui voit Florence Pugh et Andrew Garfield montrer leurs talents de comédie romantique. Au cours de sa deuxième semaine en salles – après une sortie initiale limitée – le film a rapporté 4,1 millions de dollars sur un total national de 4,5 millions de dollars (4,8 millions de dollars à l’échelle mondiale). Le drame romantique classé R voit un chef prometteur et une récente divorcée réunis par une première rencontre loin d’être romantique. Mais contre toute attente, ils se lancent dans une histoire d’amour qui changera leur vie.

Florence Pugh et Andrew Garfield dans « Nous vivons dans le temps ».

A24



Mais malgré la romance digne d’un évanouissement promise par le principe, le film traverse également un territoire tragique alors que leur histoire d’amour est mise à l’épreuve par les limites du temps.

« C’était un cadeau », a déclaré Garfield à EW à propos de son expérience dans la réalisation du film. « Le chagrin est un cadeau. C’est l’une des beautés de ce film : il présente le chagrin comme l’un des seuls points d’accès au véritable amour. Il n’y a aucun moyen d’éprouver un lien avec la vie tant que nous ne comprenons pas et n’expérimentons pas un lien avec la mort. C’est la récupération. du chagrin comme un cadeau, comme un rappel de savoir combien vous avez aimé et combien vous continuez à aimer. Tout l’amour inexprimé est ce que le chagrin manifeste.

Cependant Anora n’a pas gagné assez pour percer dans le Top 5, le candidat aux prix et chouchou du festival de cinéma a également fait ses débuts en salles ce week-end, réalisant un impressionnant début de 540 000 $ dans seulement six salles. Le film a été salué comme une histoire moderne et audacieuse de Cendrillon après avoir remporté la Palme d’Or au Festival de Cannes de cette année.

Mikey Madison dans « Anora ».

Néon /Avec la permission d’Everett Collection



Le dernier de Tangerine et Fusée rouge Le cinéaste Sean Baker incarne Mikey Madison dans le rôle d’Ani, une jeune travailleuse du sexe de Brooklyn dont la vie prend une tournure inattendue lorsqu’elle rencontre et épouse impulsivement Vanya, le fils d’un milliardaire russe.

«J’adore les sauts tonals. J’adore les montagnes russes », a déclaré Baker à EW en réfléchissant à AnoraL’histoire de, qui oscille entre le drame, la comédie et l’action à indice d’octane élevé. « Mais c’est effrayant. Cela déstabilise parfois le public si tout à coup il est frappé par un changement de ton auquel il n’est pas habitué, il faut donc le faire avec délicatesse. Mais j’étais très intéressé à couvrir différents genres avec ce film. »

Anora devrait être étendu à une large diffusion le 8 novembre.