Smile 2 se fraye un chemin vers le sommet des charts

La décision de Paramount Pictures de tourner Sourirequi était à l’origine censé être un film uniquement en streaming, en une large sortie en salles a continué de rapporter de gros dividendes au studio. Sourire 2la suite acclamée par la critique, a réussi à dépasser (de peu) le week-end d’ouverture de son prédécesseur, gagnant 23 millions de dollars ce week-end (juste légèrement en avance sur nos prévisions). Avec un budget de l’ordre de 27 millions de dollars, c’est un résultat solide pour ce qui pourrait devenir la première grande franchise d’horreur du studio depuis la Activité paranormale la série s’est essoufflée il y a quelques années.

Pour la suite, le réalisateur Parker Finn a élargi la portée, avec la star Naomi Scott (dans une excellente performance) jouant une pop star à la Taylor Swift qui finit par être maudite. Compte tenu de la fin, Finn pourrait revenir pour un troisième film avec une portée encore plus large, mais il faut se demander combien de temps il restera engagé dans la franchise. Il obtient de gros boulots de réalisateur (dont le prestigieux Possession remake) et voudra peut-être laisser la franchise telle quelle – bien que Paramount en fera probablement un troisième avec ou sans lui.

Selon les chiffres Comscore, Le robot sauvage a pris de l’avance Terrifiant 3 pour une troisième place, gagnant 10,1 millions de dollars pour un transport nord-américain de 101 millions de dollars. Terrifiant 3 a eu une bonne tenue lors de son deuxième week-end, ne perdant que 51 %, avec un week-end de 9,3 millions de dollars et un excellent total national de 36 millions de dollars. Étant donné le coût du film qui s’élève à plusieurs millions, cette franchise (consultez notre classement) a généré de l’argent et ce sera probablement l’un des films les plus rentables de l’année.

Jus de Beetle Jus de Beetle la manie s’est également poursuivie ce week-end. Bien qu’il soit en VOD, il a rapporté 5 millions de dollars pour un total de 283 millions de dollars, avec un total national de 300 millions de dollars à portée de main, en particulier à l’approche d’Halloween. Le pleureur romantique d’A24 Nous vivons à TimNous avons gagné 4,5 millions de dollars malgré notre ouverture sur moins de 1 000 écrans. Un public plus jeune adopte ce film de rendez-vous, porté par le pouvoir des stars Andrew Garfield et Florence Pugh.

Cependant, le pouvoir des étoiles ne sauve pas Joker : Folie à Deuxqui a encore chuté de 69 % ce week-end pour ne rapporter que 2,1 millions de dollars pour un total atroce de 56 millions de dollars. La rumeur veut que le film pourrait perdre 200 millions de dollars à la Banque mondiale. Le Lego animé Pièce par piècequi est un documentaire sur Pharrell, a rapporté 2,1 millions de dollars pour un total de 7,6 millions de dollars. Pauvre Transformateurs Un met fin à sa course, avec un week-end de 1,9 million de dollars, pour un total d’un peu plus de 56 millions de dollars. C’est dommage que le public n’ait pas adopté cette très bonne préquelle animée.

Un autre bon film qui a du mal à trouver un public est samedi soirsur les premiers jours de SNL. Il a perdu 47 % de son audience et n’a gagné que 1,8 million de dollars pour un total national d’un peu plus de 7 millions de dollars. Enfin, la réédition de Tim Burton, Le cauchemar avant Noëla rapporté un solide 1,13 million de dollars pour un total de 4,8 millions de dollars (à noter, cela ne reflète que le montant brut de la réédition).

Le week-end prochain, nous devrions voir le premier film d’ouverture de plus de 50 millions de dollars depuis un certain temps, avec le dernier ajout de Sony au Spider-Verse, Venom : La dernière dansesortant. Pensez-vous que cela mettra fin à la franchise en beauté ? Faites-le nous savoir dans les commentaires !