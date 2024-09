Smile 2 : les fans d’horreur sont attirés par le nouveau film après le casting « génial » du fils de Jack Nicholson

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire En savoir plus Fermer Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines

Les fans de films d’horreur ont été attirés par un nouveau film en raison du casting « intelligent » d’un acteur dont le père est un célèbre lauréat d’un Oscar.

Le film en question est Sourire 2qui fait suite au hit surprise sorti en 2022.

Écrit et réalisé par Parker Finn, le premier film mettait en vedette Sosie Bacon dans le rôle d’une thérapeute qui croit être confrontée à des forces surnaturelles après avoir été témoin du suicide de son patient qui avait souri de manière inquiétante avant sa mort.

Sourire 2 Le casting sera entièrement nouveau – à l’exception de Kyle Gallner – avec Naomi Scott dans le rôle d’une chanteuse pop qui vit la même expérience que le personnage de Bacon dans le premier film.

Tout comme Sourirequi mettait en vedette la fille de la star de cinéma Kevin Bacon, sa suite mettra également en vedette la progéniture de quelqu’un d’assez reconnaissable – dont le visage a été placardé sur une nouvelle affiche inquiétante pour le film, dans un geste qualifié de « génie » par les fans.

Sur l’affiche, on peut voir l’acteur sourire d’une manière menaçante, ce qui incite les gens à y regarder à deux fois.

Pouvez-vous dire qui est son père, oscarisé ? (Photos de Warner Bros)

Cela est dû au fait qu’il présente une ressemblance frappante avec le sourire présenté sur les supports promotionnels du film de Stanley Kubrick de 1980. Shining.

L’acteur en question est Ray Nicholson, le fils de Shining l’étoile Jack Nicholson.

La décision de mettre Ray sur l’affiche a été qualifiée de « génie » par les fans, une personne ayant écrit : « C’est en fait un casting génial. »

Une autre personne a ajouté : « Je ne vais pas mentir. J’ai vu ça et j’ai immédiatement pensé : « Ce type ressemble un peu à Jack Nicholson ». Maintenant, je sais pourquoi et je suis époustouflé », avec un autre intervenant sur X/Twitter : « Oh, il ressemble vraiment à son père sur Shining. Incroyable. »

D’autres ont suggéré qu’ils étaient désormais impatients de voir le film même s’ils n’étaient pas fans de l’original.

@_JonathanNotJon a posté : « Un marketing intelligent par les personnes qui font Sourire 2. Utiliser le fils de Jack Nicholson sur l’affiche du film avec un visage étrangement similaire au sourire sinistre caractéristique de son père ? Cela m’a donné suffisamment d’intérêt pour le regarder maintenant, même si j’ai détesté le premier film.

L’affiche de « Smile 2 » fait réfléchir les fans du film (Photos de Warner Bros)

« Celui qui a eu l’idée de ce casting brillant mérite une augmentation », a écrit une autre personne.

Ray, 32 ans, est le fils de Jack et de l’ancienne actrice et mannequin Rebecca Broussard. Ses autres crédits incluent Jeune femme prometteuse, À l’improviste et séries télévisées PaniqueJack, 87 ans, trois fois lauréat d’un Oscar, a six enfants avec cinq femmes.

Sourire 2 sortira dans les salles le 18 octobre.