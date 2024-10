Smile 2 fait peur à 22 millions de dollars (ou plus) au box-office du week-end

MISE À JOUR DU SAMEDI : On dirait Sourire 2 va s’ouvrir à peu près au même niveau que le premier film. Date limite prédit que la suite d’horreur rapportera environ 22 millions de dollars ce week-end, ce qui lui rapportera un peu moins des 22,6 millions de dollars avec lesquels l’original a été ouvert. Même si seul le temps nous dira si la suite aura ou non les mêmes performances que l’original (elle a rapporté plus de 200 millions de dollars dans le monde), les critiques à ce sujet sont exactes et l’ouverture est à peu près conforme à nos prédictions.

Terrifiant 3 connaît une baisse d’environ 48 % par rapport au premier week-end (bon pour un film d’horreur), mais il sera probablement dépassé à la deuxième place par Le robot sauvagequi a de belles jambes au box-office et devrait rapporter 10,7 millions de dollars ce week-end, contre 9,8 millions de dollars pour Art the Clown. Plus bas dans la liste, les A24 Nous vivons dans le temps est surperformant, avec un week-end prévu de 4 millions de dollars et une cinquième place prévue.

Les gens de Paramount auront également le sourire jusqu’aux oreilles dans la suite du film d’horreur de 2022 Sourire continue les frayeurs en octobre après Terrifiant 3 en tête du top dix du box-office de la semaine dernière. Sourire 2 a époustouflé notre propre Chris Bumbray alors qu’il brillait dans sa critique, « Sourire 2 a éclipsé son prédécesseur, mais il pourrait heurter les gens dans le mauvais sens avec ses fortes doses de comédie noire. Cependant, Finn ne lésine pas non plus sur le gore, car il est plus horrible que l’original et rapporte gros, ce qui est pour moi un événement historique en ce qui concerne ces choses. En effet, j’ai été choqué de voir à quel point j’aimais Sourire 2. Pour moi, c’est l’un des films les plus divertissants que j’ai vu cette année, avec une durée de plus de deux heures qui défile. C’est une explosion gore totale.

Date limite rapporte maintenant que le public s’est aligné pour avoir une bonne frayeur pour l’avant-première jeudi matin du film d’horreur de Parker Finn, et Sourire 2 rapporterait 2,5 millions de dollars alors qu’il commençait sa diffusion à 17 heures dans 3 000 emplacements. Cela dépasserait d’un demi-million l’avant-première du premier film, tandis que le premier gagnerait 22,6 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture et terminerait sa vie en salles avec 105,9 millions de dollars. Les préventes de billets étaient également un bon signe pour cette suite et le buzz est plutôt positif puisqu’il repose sur une note certifiée fraîche de 85% sur Rotten Tomatoes en attendant un score d’audience.

La foule d’Halloween a également eu la semaine dernière Terrifiant 3 pour donner de bonnes frayeurs. Les estimations de jeudi indiquent une légère baisse avec 1,5 million de dollars gagnés, ce qui portera la première semaine à 26,9 millions de dollars. Le Terrifiant les films ont fait sensation auprès du public en raison de leur violence excessive et de leur humour noir et beaucoup disent que Terrifiant 3 est le meilleur de la série à ce jour. Le succès de ce nouveau film prépare également le public à une suite inévitable.

Pendant ce temps, toutes ces nouveautés d’octobre ne visent pas à effrayer le public, le drame romantique d’Andrew Garfield et Florence Pugh Nous vivons dans le temps d’A24 a étendu sa sortie à 955 salles. Le film ne serait pas à la hauteur des sorties les plus importantes et a gagné la modeste somme de 500 000 $ jeudi.