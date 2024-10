Il y a de bonnes nouvelles pour plusieurs films au box-office ce week-end, à commencer par « » de Paramount.Sourire 2», qui, malgré la concurrence du chouchou indépendant sanglant « Terrifier 3 », devrait égaler le week-end d’ouverture de son prédécesseur avec un lancement de 23 millions de dollars dans 3 619 cinémas après avoir gagné 9,4 millions de dollars vendredi, dont 2,5 millions de dollars grâce aux avant-premières de jeudi.

Il y a deux ans, « Smile » a gagné 22,6 millions de dollars en ouverture en septembre, pour un montant brut de 109,5 millions de dollars au niveau national et 217,4 millions de dollars dans le monde, contre un budget de production de 17 millions de dollars. « Smile 2 », qui met en vedette Naomi Scott dans le rôle d’une pop star condamnée par une malédiction fatale, ne dispose que d’un budget légèrement plus élevé à 28 millions de dollars et a reçu un accueil positif avec un B sur CinemaScore et Rotten Tomatoes avec 84 % de critiques et 86 % d’audience. .

La bonne nouvelle pour les cinémas est que rien de tout cela ne s’est fait au détriment de « Terrifier 3 », qui continue d’attirer un public osant relever le défi de regarder le trio slasher ultraviolent de Damien Leone. Lors de son deuxième week-end, la sortie de Cineverse/Bloody Disgusting se dirige vers un budget de 9,6 millions de dollars, soit une baisse de seulement 48 % par rapport à son début de 18,8 millions de dollars alors qu’elle se dirige vers un total estimé à 36,4 millions de dollars sur deux week-ends.

Avec ce résultat, « Terrifier 3 » devrait rapporter au moins 50 millions de dollars contre ses minuscules dépenses de production et de marketing de 2,5 millions de dollars, devenant ainsi l’un des 5 meilleurs films d’horreur du box-office cette année. Avec Halloween toujours à venir, tous les signes indiquent que le film continue de prendre du retard.

Le drame romantique « We Live in Time » d’A24/StudioCanal, avec Andrew Garfield et Florence Pugh, s’ouvre également dans le top 5 ce week-end, gagnant 1,8 million de dollars sur 985 cinémas alors qu’il se dirige vers un week-end d’ouverture estimé à 4,3 millions de dollars. La réception du film a été forte avec Tomates pourries des scores de 80% de critiques et 94% d’audience.

Et du côté des sorties limitées, « Anora » de Neon devrait connaître une incroyable première à New York et à Los Angeles. Selon les estimations de l’industrie, « Anora » devrait gagner 650 000 $ avec seulement six cinémas, ce qui lui confère la meilleure moyenne par cinéma de l’année, soit 108 333 $.

Plus à venir…