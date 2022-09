Smeg lance les réfrigérateurs à champagne Veuve Clicquot

Smeg s’est associé à la marque de champagne Veuve Clicquot pour lancer une paire de réfrigérateurs de style années 50 en édition limitée.

Le partenariat est en l’honneur du 250e anniversaire de Veuve Clicquot, et c’est la dernière d’une série de collaborations Smeg avec des marques telles que Disney, Dolce & Gabbana et Mini qui ont produit des réfrigérateurs en édition limitée, ainsi que d’autres appareils de cuisine co-marqués.

Si, par exemple, vous pouvez vous permettre de débourser 499 £, vous pouvez mettre la main sur un grille-pain Smeg x Dolce & Gabbana très attrayant (disponible auprès de John Lewis), avec de jolis dessins basés sur l’art traditionnel sicilien. Il grille également du pain.

Smeg

Il y a une bouilloire, un presse-agrumes et un mixeur dans la même série.

Deux modèles de réfrigérateur Clicquot seront disponibles, le FAB10 et le FAB28. “Tout connaisseur de champagne a besoin d’un mini-réfrigérateur dans son bar à la maison”, dit le communiqué de presse de Smeg, follement, pour le monde entier comme si nous n’étions pas au milieu d’une crise du coût de la vie et attendions avec impatience une récession pour le dessert.

Si vous avez du mal à choisir entre les deux, le FAB10RDYVC5 est celui qu’il vous faut acheter si vous ne souhaitez stocker que quelques bouteilles de fizz. Il mesure 97 cm de haut et présente le design emblématique des années 50 de Smeg en jaune Veuve Clicquot, avec une double marque sur le devant. Il a une cote d’efficacité énergétique “E” et une consommation d’énergie annuelle de 142 kWh/a. Il a 105 litres d’espace dans le réfrigérateur et une glacière de 17 litres. Il y a plus de détails chez Smeg.

Smeg

Le FAB28RDYVC5 est un réfrigérateur congélateur plus grand dans le même style.

À l’intérieur, il dispose de 270 litres de stockage, dont 244 dans le réfrigérateur et 26 dans le petit compartiment congélateur. Il a une cote énergétique « D » et une consommation d’énergie annuelle de 130 kWh/a. Encore une fois, vous pouvez trouver plus de détails auprès de Smeg.

Il y a quelques fonctionnalités intéressantes à l’intérieur : le tiroir LifePlus pour garder les fruits et légumes frais et un système MultiFlow pour maintenir la température à l’intérieur du réfrigérateur constante. Cependant, vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre qu’il s’agit d’une technologie assez basique par rapport à son prix époustouflant.

Smeg

Le petit FAB10 coûtera 2 499,99 £ et le plus grand FAB28 3 499,99 £. Les deux seront mis en vente en novembre 2022 sur Smeg en ligne et dans la boutique londonienne phare de la marque à Piccadilly.

Veuve Clicquot

Pour une manière plus économique de profiter du partenariat – relativement parlant, je veux dire – vous pouvez acheter une bouteille de Veuve Clicquot dans une boîte de réfrigérateur Smeg en édition limitée. Il en coûte à partir de 55 £ pour le Brut classique et 65 £ pour le Veuve Clicquot Rosé. Dans un joli détail, l’emballage du champagne Smeg est sans plastique, avec le matériau intérieur en déchets de canne à sucre.

Pour certaines options d’achat de réfrigérateurs qui ne feront pas sauter la banque, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs réfrigérateurs et congélateurs que nous avons testés.