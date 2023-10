« Smash the Internet » – Jamie Carragher et Micah Richards font avec lui la célèbre danse TikTok de Dan Burn

Dan Burn a célébré pour la première fois sa victoire en Ligue des champions avec Newcastle – en dansant avec Jamie Carragher et Micah Richards.

Le défenseur était sur la feuille de match contre le Paris Saint-Germain mercredi soir dans un moment qu’il n’oubliera jamais en tant que fan de Newcastle.

4 Burn a ajouté le deuxième de la soirée lors d’une victoire 4-1 pour Newcastle Crédit : Getty

4 Carragher et Richards ont convaincu Burn, réticent, de réaliser ses célèbres mouvements de danse

La star de 6 pieds 7 pouces a marqué le deuxième après un long contrôle VAR avec St. James ‘Park plongé dans une frénésie quelques instants après que Miguel Almiron ait ouvert le score.

Son compatriote Geordie Sean Longstaff s’est emparé du troisième avant que Lucas Hernandez n’obtienne une consolation. Fabian Schar a marqué un quatrième but dans les arrêts de jeu pour en faire une soirée célèbre pour les Toon.

Et pour fêter ça, Burn a sorti sa danse emblématique qui est devenue virale plus tôt cette année.

À ses côtés sur le terrain se trouvaient les experts de CBS Sports, Carragher et Richards, qui ont encouragé la star de Newcastle, qui semblait réticente au début.

4 Carragher et Richards ont essayé de suivre Burn

4 Mais ce fut un effort choquant de la part des deux

Tandis que Burn exécutait la danse des nouilles, Carra et Richards essayaient de suivre le rythme.

Mais franchement, leurs efforts ont été épouvantables, car ils ont simplement agité leurs bras pendant que Burn le maître leur montrait comment procéder.

« Nous allons détruire Internet », a crié Carragher. « TikTok, nous voilà ! »

Alors que Burn allait rejoindre ses coéquipiers, l’ex-star de Liverpool lui a dit : « Tu savais que ça allait arriver ! »

La danse de Burn est devenue virale pour la première fois en janvier 2023 lorsqu’Eddie Howe a exhorté le joueur de 31 ans à se lever et à le faire dans le vestiaire.

Cela s’est répandu rapidement, en grande partie grâce au fait qu’un homme aussi grand pouvait réussir un tel geste.

Cela s’est produit après que Newcastle ait atteint la finale de la Coupe Carabao la saison dernière, une compétition qu’ils allaient perdre.

Mais leurs objectifs pourraient être un peu plus élevés maintenant après avoir battu l’une des plus grandes équipes du monde, le PSG à St. James’ Park, et ils ne craindront plus personne en Europe désormais.

Burn a déclaré : « C’est fou. Cela n’a pas encore été compris, je suis un peu sans voix. Nous voulions divertir la foule et la mettre derrière nous, mais nous avons bien fait.

« Nous savions que le PSG n’allait pas changer sa façon de jouer.

« Les moments où nous jouions haut sur le terrain et la foule nous poussait, nous l’avons eu pour le dernier but avec la foule qui nous poussait pour les Fabs. [Fabian Schar] but.

« C’est comme dans un rêve, j’attends que quelqu’un me réveille, j’attends que la bulle éclate.

« Nous avons un super groupe et qu’est-ce que le gaffer [Eddie Howe] en a fini avec la philosophie que nous avons. »