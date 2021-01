La baisse des prix des nouveaux téléphones Galaxy S21 de Samsung peut être la principale caractéristique pour aider le fabricant d’appareils à défendre son avance dans la guerre des smartphones.

Chacun arrive à un prix de départ de 200 $ inférieur à son prédécesseur dans la ligne S20. Mais l’apparence, la convivialité et les fonctionnalités améliorées des modèles S21 peuvent inciter les utilisateurs d’Android à effectuer une mise à niveau et peut-être même amener certaines personnes à envisager de passer de Team iPhone.

Commençons par le prix: le S21 commence à 799,99 $; le S21 + commence à 999,99 $; et le S21 Ultra, qui pour la première fois prend en charge S Pen, commence à 1199,99 $. Tous les modèles S21 offrent le sans fil 5G.

Bien sûr, si vous avez un échange, vous n’avez pas nécessairement à payer ce prix total. Avec l’offre limitée de Samsung, vous pouvez obtenir le Galaxy S21 pour aussi peu que 4,17 $ par mois, le S21 + pour 8,34 $ par mois et le S21 Ultra pour 13,89 $ par mois (avec une valeur d’échange éligible jusqu’à 700 $ sur Samsung.com).

T-Mobile propose une promotion vous permettant de gagner un Galaxy S21 gratuit avec un échange et jusqu’à 800 $ pour les échanges sur les autres nouveaux modèles S21. AT&T offre jusqu’à 800 $ de réduction avec un échange d’appareil et Verizon offre jusqu’à 750 $.

Si vous devez faire un échange, vous convoitez probablement l’un de ces nouveaux appareils Galaxy.

Galaxy S21 ou iPhone 12? Comment les smartphones Samsung et Apple s’empilent

Téléphones Samsung S21: le look

L’écran AMOLED 2X Full HD + 120 Hz de 6,2 pouces sur le nouveau S21 de couleur Phantom Violet que Samsung m’a prêté offre des taux de rafraîchissement dynamiques, ce qui permet de parcourir Twitter, par exemple, et entre les applications très facilement. Le S21 + a un écran similaire mais plus grand à 6,7 pouces.

Mais le Phantom Black S21 Ultra – un smartphone que Dark Vador pourrait utiliser – dispose d’un écran AMOLED QHD + 120 Hz de 6,8 pouces qui augmente la résolution jusqu’à la qualité 4K.

Les écrans sont magnifiques et se comparent certainement favorablement à la concurrence iPhone. Comparé à l’iPhone 12 Pro, le S21 a l’air tout aussi net en regardant une émission NFL Network et la même action de football – et un match des Capitals de Washington – apparaît presque en 3D sur le S21 Ultra.

Ce que les téléphones Samsung Galaxy S21 n’ont pas

Souvent, nous nous concentrons sur ce que les nouveaux téléphones brillants et élégants présentent, mais ce qui leur manque est également important pour les utilisateurs. Dans ce cas, Samsung suit le playbook d’Apple en abandonnant les écouteurs et la brique de chargement enfichable de la boîte, y compris uniquement un câble USB pour charger le téléphone. La prise casque 3,5 mm a été supprimée dans le S20 et – désolé pour les retenues de casque – elle ne fait aucun retour miraculeux dans le S21. Tout ce qui est livré dans la boîte est le téléphone, un câble de données USB C-vers-USB C et la broche d’éjection.

L’un des arguments de vente des téléphones Samsung Galaxy a été leur évolutivité. Cette itération supprime cela, perdant le logement pour carte microSD et avec elle la possibilité d’ajouter du stockage intégré. Alors que tous les modèles de base S21 sont livrés avec 128 Go de stockage, cela semble une fonctionnalité malheureuse à perdre car le téléphone gagne un appareil photo supplémentaire et plus de fonctionnalités qui inciteront les utilisateurs à prendre plus d’images et de vidéos 8K, les plus gros porcs de stockage.

Une partie de la RAM standard de son prédécesseur a également disparu, laissant le S21 avec seulement 8 gigaoctets, soit 4 Go de moins que le S20. Et le support est passé de Gorilla Glass, qui enveloppait tout le S20, au plastique renforcé sur le S21. En conséquence, le S21 ne semble pas aussi robuste que le S21 Ultra.

Mais ce sont les caméras Samsung Galaxy, stupides.

Les Shutterbugs qui comptent sur leur smartphone pour les photos et les vidéos adoreront les téléphones, en particulier le S21 Ultra haut de gamme, le premier de Samsung avec cinq appareils photo.

C’est vrai, il y en a un à l’avant et quatre à l’arrière, y compris un double téléobjectif qui capture jusqu’à 100X Space Zoom. J’ai particulièrement aimé la possibilité de prendre une photo de la lune la nuit en utilisant son verrouillage du zoom pour une image plus stable. J’aimerais avoir ça pour la Super Lune de l’année dernière. Mais il y en a d’autres à venir en 2021, avec le premier en mars, selon Space.com.

Les S21 et S21 + sont optimisés pour un zoom spatial 30X.

Tous les téléphones ont un mode Portrait amélioré qui vous permet d’ajouter du flou, de l’éclairage de studio et d’autres effets. Il était aussi facile à utiliser que le mode Portrait de l’iPhone, avec quelques autres façons de modifier l’image.

La vue du réalisateur est également très intéressante, qui vous montre plusieurs angles lors de la prise de vue vidéo et vous permet de choisir celui que vous préférez. Vous pouvez également opter pour ce que Samsung appelle une vue Vlogger, qui enregistre un point de vue selfie en même temps que ce qui se passe devant vous. C’est une fonctionnalité qui pourrait être utile pour déballer des vidéos et d’autres utilisations par des influenceurs en ligne.

Et si vous aimez prendre des photos de vos enfants ou de vos animaux de compagnie – et qu’ils n’aiment pas poser pour vous – il existe un mode vidéo 8K qui vous permet de filmer un clip vidéo, puis, lorsque vous avez terminé, prenez la meilleure image individuelle pour un high complet -res photo.

Une autre fonctionnalité de retour de la ligne Galaxy S20, sortie en février 2020, est la fonction Single Take qui capture 10 secondes d’images, il vous est demandé de déplacer un peu votre appareil photo pour obtenir des angles légèrement différents. Ensuite, vous pouvez choisir les meilleures images ou de courts clips vidéo par la suite.

Autre raison d’aimer le S21 Ultra: il prend en charge le S Pen, que je n’ai pas testé et qui sont vendus séparément. Il y en a un conçu pour le S21 Ultra (39,99 $) et vous pouvez également utiliser des stylos S tiers et ceux conçus pour les appareils Note.

Téléphones Galaxy: ce que les critiques adorent

Chez CNET, le rédacteur en chef adjoint Patrick Holland a qualifié le S21 Ultra de «plutôt badass» en raison de son prix inférieur, de son «design élégant» et de son support S Pen. « Le téléphone attirera également les amateurs d’appareils photo, grâce aux améliorations apportées par Samsung aux appareils photo », a-t-il écrit.

Le S21 est « la plus simple » pour ceux qui ont besoin d’une mise à niveau, a écrit Holland. C’est malgré tout ce que nous avons mentionné qui n’était pas inclus – comme le chargeur mural, les écouteurs ou la fente microSD.

Le site technique Tom’s Guide a l’iPhone 12 Pro Max légèrement en avance sur le Galaxy S21 Ultra en tant que meilleur téléphone du marché. Mais avec son écran, le S21 Ultra « présente quelques avantages par rapport à l’iPhone 12 Pro Max » avec son affichage adaptatif car « un taux de rafraîchissement plus rapide permet un défilement plus fluide et de meilleures performances dans les jeux qui le prennent en charge », écrit l’éditeur global du site. chef Mark Spoonauer,

L’écran du S21 Ultra « est également un peu plus net » avec une résolution légèrement plus élevée. Le S21 Ultra arrive également en tête avec «une 5G plus rapide et une autonomie plus longue», écrit-il. « Et bien que le S21 Ultra coûte plus cher à l’avance, il est un peu moins cher si vous préférez plus de stockage. »

Dieter Bohn, rédacteur en chef de The Verge, a estimé que l’écran du S21 Ultra était «le meilleur écran sur un smartphone». Pour ce qui est de l’amélioration de la photographie, il a écrit: «La mise au point est rapide et précise, le plan focal semble plus grand, il n’y a pas de décalage d’obturation perceptible, et surtout: les images sont meilleures.

La guerre des smartphones se resserre

Quant à la concurrence des smartphones, Samsung a pris la tête du marché américain devant Apple au troisième trimestre 2020, augmentant sa part à 34%, contre 30% pour Apple, selon Strategy Analytics.

Même si Apple a connu un trimestre record d’octobre à décembre 2020 – avec un chiffre d’affaires de l’iPhone atteignant un record trimestriel de 65,6 milliards de dollars – il restera en deçà de la domination des téléphones Android aux États-Unis, estime eMarketer. En 2021, Android commandera 54% des utilisateurs de smartphones, tandis qu’Apple en obtiendra 46%.

Samsung s’attend à ce que sa nouvelle vague de smartphones renforce également sa domination sur la concurrence Android.

Suivez Mike Snider sur Twitter: @mikesnider.