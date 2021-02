Smartphones à petit budget LG W41, W41 Plus et W41 Pro avec caméras quadruples, MediaTek SoC lancé en Inde

LG a actualisé sa gamme de smartphones de la série W en Inde avec les nouveaux LG W41, LG W41 Plus et LG W41 Pro. Les smartphones partagent les mêmes spécifications, y compris une batterie de 5000 mAh, quatre caméras arrière et un déverrouillage du visage, mais la différence réside dans la configuration de la RAM et les options de stockage. La nouvelle série LG W41 succède à la gamme LG W31 de l’année dernière. Les téléphones sont disponibles en deux couleurs.

Le prix vanille du LG W41 en Inde est fixé à 13,490 Rs pour la seule variante de stockage 4 Go + 64 Go, tandis que le LG W41 Plus est livré avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré à 14 490 Rs. Le modèle haut de gamme LG W41 Pro dispose de 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et est livré avec un prix de 15,490 Rs. La série LG W41 est disponible à l’achat auprès des détaillants officiels LG dans les options de couleur Laser Blue et Magic Blue.

En termes de spécifications, la série LG W41 qui comprend le modèle régulier, LG W41 Plus et LG W41 Pro dispose d’un écran Full Vision HD + de 6,5 pouces (720×1,600 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9, un menton considérable et découpe perforée en haut à gauche pour la caméra selfie. Sous le capot, les téléphones embarquent le SoC octa-core MediaTek Helio G35 cadencé à 2,3 GHz. À l’arrière, les quatre caméras sont logées dans un module rectangulaire qui comprend le flash LED. La configuration de la caméra arrière comprend une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra secondaire ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un tireur macro de 5 mégapixels. Pour les selfies, il existe un seul jeu de tir de 8 mégapixels.

La société affirme que l’application de caméra offre des modes tels que le ralenti, la prise en charge de la vidéo en accéléré, la plage dynamique élevée (HDR) et une gamme de vingt filtres en direct. Les autres fonctionnalités des LG W41, LG W41 Plus et LG W41 Pro incluent Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS et un port USB Type-C. Les téléphones sont livrés avec un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et une batterie de 5000 mAh.