Qualcomm a dévoilé son dernier chipset phare pour smartphones, le Snapdragon 888, le 1er décembre lors du Snapdragon Summit. Alors que le fabricant de puces américain annonçait son nouveau chipset Snapdragon 888, plusieurs fabricants de smartphones Android se sont précipités pour annoncer que leurs smartphones phares l’année prochaine seront alimentés par le SoC Snapdragon 888. Le fabricant chinois de smartphones Realme, à l’époque, avait annoncé qu’il lancerait l’un des premiers smartphones dotés du processeur Snapdragon 888. La société avait alors déclaré qu’un smartphone nommé « Race » pourrait comporter le dernier processeur phare de Qualcomm. Maintenant, la société a confirmé que le Snapdragon 888 fera partie d’une nouvelle série de smartphones, du moins en Chine, appelée Realme Koi.

Realme China a annoncé la nouvelle série de smartphones (Koi) dans un article sur le site de micro-blogging chinois Weibo. La société a même créé un profil dédié pour la série Realme Koi sur Weibo. Bien que la société n’ait pas partagé de détails sur le smartphone, elle a partagé une affiche promotionnelle montrant deux poissons nageant dans des directions opposées avec les mots «Osez le saut» écrits en caractères gras sur l’affiche. Koi est le nom d’un poisson domestique ornementé qui est connu pour sa couleur et sa beauté. Par conséquent, notre meilleure hypothèse pour le moment est que le Realme Koi peut avoir un design fascinant.

Realme avait déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il travaillait pour être un démocratiseur de la technologie 5G, libérant le potentiel de la 5G pour offrir de nouvelles expériences passionnantes à ses clients dans le monde. «Nous sommes fiers d’être parmi les premiers fabricants de smartphones à être équipés du chipset Snapdragon 888. Avec cette étape importante, nous réaffirmons notre engagement à apporter plus d’appareils 5G en Inde en 2021», avait déclaré Madhav Sheth, PDG de Realme Inde et Europe après le annonce du SoC Qualcomm Snapdragon 888. Plusieurs rapports avaient précédemment déclaré que Realme pourrait nommer Realme Ace, le smartphone alimenté par Snapdragon 888. Toutes les spéculations autour du nom du smartphone Realme alimenté par Snapdragon 888 ont maintenant été dissipées avec l’annonce récente de Realme Actuellement, le smartphone ne serait venu en Chine qu’en janvier de l’année prochaine, et il n’y a pas de mot sur la disponibilité internationale.