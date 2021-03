Realme India taquine l’arrivée d’un nouveau smartphone dans le cadre de sa série C abordable. Selon une image partagée par le chef de Realme India et de l’Europe, Madhav Sheth, le futur smartphone dispose d’un écran de style goutte d’eau et d’une batterie de 6000 mAh, bien que sa date de disponibilité exacte reste incertaine. Fait intéressant, Realme a récemment lancé le Realme C25 en Indonésie, qui dispose également de la même batterie et de la même technologie d’affichage, comme le taquine Sheth. Le pronostiqueur notable Mukul Sharma avait également affirmé via une vidéo que le Realme C25 serait lancé en Inde en avril. Realme a lancé le Realme C21 sur certains marchés en mars, mais le smartphone est équipé d’une batterie de 5000 mAh. La société chinoise de technologie n’a pas encore partagé plus de détails sur le prochain smartphone.

Si le Realme C25 arrive effectivement en Inde, nous pouvons nous attendre à ce que le prix du smartphone soit inférieur à 15000 roupies. Le smartphone est actuellement disponible en Indonésie pour un prix de départ de 11 500 Rs pour la variante de base de 4 Go de RAM + 64 Go de stockage. La variante indienne sera également probablement similaire au modèle mondial. En termes de spécifications, le Realme C25 arbore un écran HD + de 6,5 pouces (720 × 1600 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et une luminosité de pointe de 480 nits. Sous le capot, il contient le chipset octa-core MediaTek Helio G70 associé au GPU ARM Mali-G52 et 4 Go de RAM. Le smartphone est livré avec des options de stockage intégrées de 64 Go et 128 Go qui sont extensibles via une carte microSD. Le téléphone fonctionne sur Realme UI 2.0 basé sur Android 11 et prend en charge les cartes double Nano SIM.

LIRE AUSSI: Lancement du téléphone économique Realme C25 avec batterie 6000mAh, triple caméra arrière: prix, spécifications et plus

Le système de triple caméra arrière est livré dans un module de forme carrée qui abrite la caméra principale de 48 mégapixels avec une ouverture de f / 1,8. Il est accompagné d’un appareil photo monochrome de 2 mégapixels avec ouverture f / 2,4 et d’un macro shooter de 2 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un capteur d’appareil photo de 8 mégapixels à l’avant avec une ouverture f / 2.0. L’application appareil photo du Realme C25 est livrée avec des modes tels que HDR, vue panoramique, portrait, accéléré, ralenti, paysage nocturne, etc. La caméra principale est capable d’enregistrer des vidéos Full-HD à 60 ips.

Parmi les autres caractéristiques notables du Realme C25, citons la 4G LTE, le Wi-Fi 802.11ac, le Bluetooth v5.0, le GPS / A-GPS, le micro-USB et une prise casque 3,5 mm. Il contient une batterie de 6000 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W. Realme affirme que la batterie peut fonctionner pendant une journée entière avec une utilisation standard. Le téléphone prend également en charge le mode Super économie d’énergie et dispose d’un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.