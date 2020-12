Oppo semble travailler sur un nouveau smartphone avec un module de caméra arrière détachable. Conformément aux conceptions de brevet déposées auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI), le smartphone Oppo aura un module de caméra arrière qui peut être retiré du panneau arrière, puis utilisé pour prendre des selfies à l’aide d’un connecteur USB Type-C. L’avantage d’un module de caméra détachable comprendra non seulement une option de photographie de caméra frontale avancée, mais également une expérience d’affichage sans lunette et sans encoche. Notamment, il existe de nombreux smartphones disponibles dans le commerce qui offrent des fonctionnalités d’appareil photo uniques. Par exemple, en 2019, Samsung avait dévoilé le Galaxy A80 qui dispose d’une configuration de caméra rotative pour offrir une expérience de caméra à double face ainsi qu’un affichage sans encoche. De même, OnePlus avait dévoilé la configuration de la caméra frontale pop-up sur le OnePlus 7 Pro en 2019.

Les détails de la conception du brevet ont été évalués par 91Mobiles qui note en outre que la carte mère du module de caméra détachable pourrait également inclure le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC pour la communication à distance. Il a été ajouté qu’il pourrait y avoir une batterie intégrée sur le module de caméra pour le transformer en un accessoire de caméra indépendant. Comme prévu, la conception du brevet montre le téléphone Oppo sans découpe ni encoche en forme de goutte d’eau. Pour l’utiliser comme caméra frontale, le module caméra se connecte au connecteur USB-C en bas du smartphone. De plus, il a été démontré que le connecteur USB Type-C situé sur le module se plie à deux angles (90 degrés et 180 degrés) pour offrir la flexibilité nécessaire pour prendre des images et des vidéos sous plus d’un angle.

De plus, un module de caméra amovible ouvre également des portes pour des unités de caméra interchangeables ou évolutives sur le smartphone. Cependant, un module de caméra mis à niveau sur le même smartphone peut dépendre de plusieurs facteurs tels qu’un processeur mobile puissant pour la compatibilité et d’autres problèmes liés au matériel. Il est important de noter que les dépôts de brevets sont souvent à des fins expérimentales de l’entreprise, ce qui signifie que le smartphone Oppo avec configuration de caméra amovible peut même ne pas être commercialisé. Par conséquent, les lecteurs sont invités à prendre les informations avec une pincée de sel. Pendant ce temps, Oppo a révélé que la société travaillait sur un smartphone qui comportera le SoC phare Snapdragon 888 de Qualcomm.