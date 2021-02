Selon certaines rumeurs, Samsung lancerait le Galaxy F62 en Inde à la mi-février, et en attendant que le conglomérat coréen annonce sa date de lancement officielle, le géant indien du commerce électronique Flipkart a taquiné un nouveau smartphone Galaxy F équipé d’une caméra quad.

Flipkart a mis en place une page de promotion pour le nouveau smartphone Galaxy F, qui n’est accessible que via son application officielle et son site Web mobile au moment de la rédaction de cet article. Flipkart ne nous dit pas le nom du téléphone, mais nous savons qu’il appartient à la série Galaxy F puisque le slogan «Full On» a été utilisé par Samsung pour taquiner les débuts de la gamme Galaxy F en septembre dernier.

La page Flipkart ne détaille pas non plus les spécifications de ce smartphone Galaxy F, mais quelques images révèlent que le smartphone comportera une caméra quadruple de forme carrée à l’arrière placée dans le coin supérieur gauche, et vous pouvez également voir qu’il a une bascule de volume sur le cadre de droite, en dessous de laquelle se trouve le bouton d’alimentation qui a probablement un scanner d’empreintes digitales intégré.

L'écran du smartphone n'a pas d'encoche ou de perforation pour la caméra selfie, ce qui laisserait croire qu'il est monté sur un mécanisme pop-up ou placé sous l'écran. Mais il est peu probable que cela se produise, et il y a de fortes chances que nous regardions une image d'espace réservé, et l'écran aura soit un trou soit une encoche pour le tireur de selfie.







Ce smartphone Galaxy F est répertorié comme Flipkart Unique, ce qui signifie qu’il sera exclusivement vendu par Flipkart. On dit qu’il s’agit du Galaxy F62, qui aurait un écran AMOLED, ce qui signifie qu’il devrait comporter un scanner d’empreintes digitales intégré. Mais comme le smartphone Galaxy F taquiné par Flipkart semble avoir un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté, il est probable qu’il s’agisse d’un smartphone différent.

Nous aurons plus de clarté sur ce smartphone Galaxy F la semaine prochaine puisque Flipkart a promis de révéler plus de détails le 8 février. En attendant, vous pouvez vous diriger par là pour vérifier les spécifications et le prix du Galaxy F62.

