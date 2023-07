Smartlens reçoit 6,1 millions de dollars pour des lentilles de contact pour la détection du glaucome

La société de technologie d’ophtalmologie Smartlens a annoncé la clôture d’un tour de table de financement par actions de série A de 6,1 millions de dollars mené par Ambit Health Ventures.

L’Université de Stanford, Sophia Innovation Capital, Graphene Ventures, Plaisance Capital Management, Boutique Venture Partners, Wilson Sonsini Investments et 3E Bioventures ont également participé à la ronde.

CE QU’ILS FONT

Smartlens propose miLens, une lentille de contact souple sans électronique qui permet aux fournisseurs de recueillir des données pour surveiller la pression intraoculaire diurne à l’aide de la technologie microfluidique. Études ont montré que des variations de la pression intraoculaire peuvent indiquer des facteurs de risque de glaucome ou une aggravation de la maladie.

La société utilisera les fonds pour obtenir l’autorisation réglementaire de son offre.

« Cette technologie est de la plus haute importance pour comprendre le glaucome et les fluctuations quotidiennes de la pression intraoculaire. Sa mise en œuvre permettra aux médecins d’améliorer le traitement du glaucome et d’atténuer le risque de perte de vision permanente. Ambit Health Ventures est très fière d’être impliquée dans cette technologie innovante. « , a déclaré le Dr Sam Goldberger, cofondateur et associé directeur d’Ambit Health Ventures, dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

Environ trois millions d’Américains souffrent de glaucome, et la maladie est la deuxième cause de cécité dans le monde. De la deux grands types glaucome (primaire et secondaire), le glaucome secondaire est causé par une augmentation de la pression intraoculaire, qui endommage le nerf optique.

Parmi les autres entreprises axées sur le dépistage du glaucome, citons la startup israélienne Opthalmic Sciences, qui propose IOPerfect, un appareil de mesure de la pression intraoculaire sans contact basé sur l’IA. Le fabricant indien de dispositifs médicaux Remidio Innovative Solutions propose une solution de dépistage intégrée pour le glaucome référable qui consiste en un fond d’œil sur téléphone, un appareil d’imagerie rétinienne et un algorithme d’IA pour l’inférence hors ligne.