SmartFuture dévoile un kit logiciel RPM plug-and-play

La société de technologie de la santé basée à Singapour SmartFuture a lancé un nouveau kit de développement logiciel pour la surveillance à distance des patients.

Selon un communiqué de presse, son SDK RPM permet l’intégration d’une fonctionnalité RPM en marque blanche dans les applications et portails Web existants.

Le kit logiciel a la capacité de se connecter à plus de 400 dispositifs médicaux sans fil réglementés d’environ 40 marques, dont Omron, Abbott, Roche et Viatom. Cela inclut les appareils qui capturent les lecteurs de glycémie, les pèse-personnes intelligents, les tensiomètres, les oxymètres, les moniteurs ECG, les thermomètres, les ultrasons, les otoscopes et autres éléments vitaux de santé, et envoient des lectures via une base de données cloud.

Il est également capable de s’intégrer aux plates-formes EMR populaires telles que Epic, Allscripts et Cerner.

Cette nouvelle offre s’ajoute à son portefeuille de solutions de technologie de la santé, y compris une plate-forme RPM, qui se compose d’une application mobile, d’un portail Web, d’appareils médicaux sans fil et d’intégrations EMR. SmartFuture propose également une plateforme de télésanté et des kiosques et modules de santé.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

SmartFuture affirme que son nouveau produit SDK “fait gagner beaucoup de temps et d’argent aux fournisseurs et aux payeurs”, par rapport à la création de capacités RPM à partir de zéro. Cela réduit également la complexité car les patients et les prestataires de soins de santé n’ont pas besoin d’utiliser une application ou un portail Web supplémentaire pour activer RPM.

Son intégration avec les systèmes existants peut être “généralement réalisée en quelques heures”, a ajouté la société.

LA GRANDE TENDANCE

SmartFuture a récemment reçu un parrainage pour installer un bureau au Japon et mener une première preuve de concept en partenariat avec un hôpital de la ville.

Récemment également, l’entreprise a fait la démonstration de sa plateforme de télésanté et a remporté le Vitrine de l’innovation numérique à HIMSS APAC 2022.

ENREGISTREMENT

“Nous avons reconnu le besoin d’un produit SDK RPM plug-and-play en marque blanche qui peut s’intégrer aux applications existantes des prestataires de soins de santé et des payeurs. Ceci est pratique, permet d’économiser du temps et de l’argent, tout en réduisant la complexité tout en permettant aux prestataires de soins de santé de fournir surveillance et soins à distance de haute qualité », a commenté le PDG et fondateur de SmartFuture, Sumit Khemani.