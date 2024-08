Smartboard, 26 août 2024

25 août — Le SFCC et l’IAIA organisent des journées portes ouvertes le 19 septembre

Le Santa Fe Community College et l’Institute of American Indian Arts s’associeront pour la troisième fois cette année pour organiser des événements portes ouvertes le même jour.

Le 19 septembre, de 10 h à 14 h, les visiteurs pourront explorer le campus du collège. Le collège organisera des visites de son studio d’art, de sa serre et de son studio de cinéma, ainsi que des démonstrations de fabrication de bijoux, de coulage de bronze, de gravure et de cuisson de céramiques raku. Arrêtez-vous au Centre de technologie automobile pour une introduction au nouvel équipement de formation aux véhicules électriques du collège.

Le centre d’éducation physique William C. Witter du SFCC offrira des laissez-passer d’une journée gratuits et des démonstrations de cours de 10 h à 14 h et de nouveau de 17 h à 19 h.

De 13h à 17h, les visiteurs pourront assister aux visites du campus de l’IAIA, aux portes ouvertes des studios et au Digital Dome entièrement articulé, ainsi qu’au jardin Land-Grant de l’université. En plus d’une cérémonie d’inauguration du nouveau complexe résidentiel à usage mixte de l’IAIA, l’événement comprendra également une clinique de vaccination gratuite contre la pneumonie, la rougeole et le VPH.

St. John’s annonce une série de conférences et de concerts

Cet automne, le St. John’s College invite les anciens élèves, les professeurs, le personnel, les étudiants et les voisins à se réunir dans le Grand Hall pour des conférences et des concerts gratuits donnés par des universitaires, des artistes et des professeurs invités.

Les conférences, qui débuteront vendredi, aborderont des sujets allant de la poésie japonaise au nationalisme chrétien et comprendront des performances d’étudiants comédiens et d’un trio de jazz.

« La curiosité et le désir d’apprendre nous unissent tous », a déclaré le président du campus de Santa Fe, J. Walter Sterling, dans un communiqué de presse annonçant les événements. « Nous espérons voir de plus en plus de membres de notre communauté locale se joindre à nous pour ces événements. »

Pour une liste des concerts et des conférences, visitez sjc.edu/santa-fe/events/lectures.

Le SFCC propose une série d’écriture gratuite en automne

La bibliothèque et le programme d’écriture créative du Santa Fe Community College s’associeront ce semestre pour présenter la série Writing Generation d’automne 2024 à partir du 18 septembre.

La série en ligne, gratuite et ouverte au public, se déroulera jusqu’en novembre et comprendra des lectures d’auteurs et des séances créatives destinées à donner aux participants le temps d’écrire. Parmi les intervenants figurent :

* Carla Crujido, auteur du recueil de nouvelles The Strange Beautiful et rédactrice non fictionnelle au River Styx Magazine, pour une lecture le 18 septembre et une séance créative le 25 septembre.

* Kasia Merrill, une écrivaine de fiction basée dans le Maryland travaillant sur son premier roman, pour une lecture le 23 octobre et une séance créative le 30 octobre.

* Jake Skeets, poète navajo et professeur à l’Université d’Oklahoma, pour une lecture le 13 novembre et une séance créative le 20 novembre.

Pour vous inscrire à la série, visitez Surveymonkey.com/r/WriGenFall2024.