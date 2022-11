SMART-TD rejette l’accord de travail alors que les rails se rapprochent de la grève nationale

Une vue aérienne de conteneurs d’expédition et de trains de marchandises à la gare de triage BNSF Los Angeles Intermodal Facility à Los Angeles, Californie, le 15 septembre 2022. Bing Guan | Reuter

SMART-TD, l’un des plus grands syndicats des chemins de fer, a rejeté l’accord de principe avec la direction des chemins de fer, augmentant la probabilité d’une grève en décembre. Le BLET, l’autre plus grand syndicat qui représente les ingénieurs, a voté en faveur de la ratification de l’accord de travail, mais a déclaré qu’il respecterait la ligne de piquetage. “Nous nous sommes tenus côte à côte avec nos frères et sœurs de SMART-TD et d’autres travailleurs ferroviaires tout au long de ce processus et nous continuerons d’être solidaires avec eux alors que nous approchons de la ligne d’arrivée de cette ronde de négociations”, a déclaré le président du BLET, Dennis. Transpercer. Le BMWED, qui représente la Confrérie des employés de l’entretien des voies, doit faire grève le 5 décembre avec la Confrérie des signaleurs de chemin de fer (BRS). Mais BMWED a annoncé qu’il prolongerait sa période de réflexion si l’un des plus grands syndicats votait pour ne pas ratifier l’accord de travail provisoire. La BRS n’a pas indiqué si elle prolongerait son délai pour les pourparlers. SMART-TD, BMWED ET BRS représentent plus de 50 % de toute la main-d’œuvre ferroviaire. BMWED ET BRS ont une autre série de discussions avec les transporteurs ferroviaires lundi après-midi sur les indemnités de maladie fédérales.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Au cours du processus d’examen de l’accord de principe, Pierce et le président de SMART-TD, Jeremy Ferguson, ont parcouru le pays ensemble et ont tenu mairies communes pour expliquer l’entente aux membres du syndicat. Les deux syndicats attribuent le taux de participation record à la suite des réunions des présidents avec les membres. BLET, la Fraternité des ingénieurs de locomotive et des agents de train, représente environ 24 000 ingénieurs de locomotive professionnels et agents de train à travers les États-Unis. Le BLET est le membre fondateur de la Conférence ferroviaire, International Brotherhood of Teamsters. La majorité des membres de la division SMART Transportation sont des chefs de train – qui se sont séparés des autres membres du syndicat lors du vote – mais le syndicat représente également les freineurs, les hommes de triage, les employés de l’entretien des moteurs et les chefs de triage, qui votent sur un contrat distinct. SMART-TD compte au total 36 000 membres. Pour ratifier l’accord de principe, chacun de ces groupes syndicaux respectifs doit individuellement accepter l’accord.

Impact économique de la grève nationale des chemins de fer