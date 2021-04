Travailler à domicile a ses propres avantages et problèmes, mais peu importe, un bon clavier est un accessoire indispensable pour le moment. Samsung a lancé son clavier Bluetooth compact Trio 500 plus tôt dans la journée et il vise à être le seul clavier que vous utilisez sur tous vos appareils. Il apporte un profil mince et léger avec une connectivité à trois appareils simultanément et ajoute une clé DeX désignée pour les utilisateurs de Samsung.

La commutation entre vos appareils connectés est rapide et pratique avec les touches de fonction F7-F9. Le bouton DeX situé sur la touche F12 invoque l’interface de bureau de Samsung sur tous les appareils compatibles exécutant l’interface One UI 3.1. Les utilisateurs peuvent également mapper les trois raccourcis clavier à leurs applications préférées.

Couleurs noir ou blanc et sera disponible début mai. Le prix n’a pas encore été détaillé.