Dans une année où des millions de personnes dans le monde sont passés du travail au bureau au travail à domicile, disposer d’une connexion Internet stable est plus important que jamais. Il semble opportun d’attribuer notre choix de Smart Home Tech of the Year au brillant système Wi-Fi maillé TP-Link Deco P9. Si votre connexion Wi-Fi n’est pas à la hauteur, le Deco P9 peut probablement vous faire mal, comme nous l’avons découvert lorsque nous l’avons examiné plus tôt cette année.

Les systèmes Wi-Fi maillés ont le potentiel d’étendre considérablement la couverture Wi-Fi de votre maison, certains systèmes revendiquant une portée maximale de plusieurs milliers de pieds. Bien sûr, comme nous le savons tous, cela varie énormément en fonction non seulement de l’épaisseur de vos murs, mais de vos appareils électroniques, de la distance entre les points d’accès et bien plus encore, mais il est sûr de dire que vous remarquerez une différence dramatique par rapport aux routeurs de stock fournis par Virgin et BT.

Ce qui sépare le système Deco P9 d’une mer de systèmes Wi-Fi maillés est le fait qu’il ne repose pas uniquement sur la connectivité sans fil pour « communiquer » avec chaque unité, mais utilise plutôt une combinaison de capacités sans fil et de lignes électriques intégrées. C’est un gros problème dans le monde du Wi-Fi maillé, ce qui signifie que le Deco P9 n’a pas à faire face à des problèmes tels que des murs épais et d’autres obstacles mentionnés précédemment, car il utilise votre câblage domestique pour transmettre des données entre les points d’accès et votre routeur principal.

Cela vous permet de séparer les points d’accès sans courir le risque de perdre la connectivité, d’étendre la portée potentielle du système, et il fournira généralement des vitesses de téléchargement plus rapides que la plupart des homologues Wi-Fi uniquement. La meilleure partie est que le système Deco P9 est modulaire – vous pouvez commencer avec un système à deux unités et acheter des points d’accès supplémentaires si vous souhaitez étendre votre couverture sans fil à l’avenir.

Il existe également une application conviviale à considérer, offrant un contrôle rapide et facile de votre système Wi-Fi domestique. Vous souhaitez désactiver le Wi-Fi à l’heure du dîner? C’est certainement possible. Vous pouvez également créer un réseau Wi-Fi invité spécifique, mettre en liste noire certains appareils et configurer des contrôles parentaux sur des appareils spécifiques qui bloquent l’accès à diverses catégories de sites Web, le tout via l’application pour iOS et Android.

C’est un excellent choix pour la plupart des personnes souhaitant mettre à niveau leur système Wi-Fi domestique, obtenant une note de 4,5 étoiles et notre prix recommandé par le conseiller technique dans notre examen complet de TP-Link Deco P9. Si vous êtes tenté, vous pouvez le récupérer dès maintenant auprès des détaillants suivants:

Bien sûr, ce n’était pas une décision facile à prendre avec tant de technologies pour la maison intelligente qui ont éclaté sur le marché en 2020. Bien qu’ils n’aient pas fait la coupe finale, il y a quelques mentions honorables.

Une excellente option est la Ring’s Video Doorbell 3 Plus d’Amazon, lancée plus tôt cette année. Bien que le facteur de forme soit similaire à celui de son prédécesseur, la nouvelle technologie permet non seulement un contrôle de détection de mouvement plus granulaire – idéal pour ceux qui vivent dans des rues animées – mais peut également enregistrer des images à partir de quelques secondes avant la sonnette est enfoncée ou un mouvement est détecté. Pour la tranquillité d’esprit, c’est un excellent achat.

Et pour notre choix de maison intelligente axée sur le divertissement, le Chromecast avec Google TV est une option solide. Il vous permet de transformer un téléviseur « stupide » en un téléviseur intelligent, avec une prise en charge complète de Chromecast et une gamme d’applications disponibles au téléchargement sur le dongle. C’est un pas en avant par rapport à l’expérience Chromecast standard, rapprochant l’option officielle de Google de celle de Roku et de la gamme Fire Stick d’Amazon.

