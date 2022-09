Small Shop Saturday revient au centre-ville de Kelowna – Kelowna Capital News

Small Shop Saturday (24 septembre) est de retour ce week-end au centre-ville de Kelowna.

Cet événement populaire encourage les résidents à magasiner localement avec des ventes d’une journée, des incitatifs spéciaux et des promotions en magasin au centre-ville de Kelowna. Soutenir les entreprises locales et les petites entreprises peut les aider à lutter contre l’inflation et montrer comment les petites entreprises contribuent à l’économie.

« Soutenir les entreprises locales est plus important que jamais », a déclaré Mark Burley, directeur général de la Downtown Kelowna Association (DKA). «Alors que nous continuons à nous remettre des deux dernières années, nous sommes heureux de présenter à nouveau Small Shop Saturday ce week-end. Profitez de marcher dehors à l’air frais et de visiter des entreprises du centre-ville de Kelowna pendant que vous le faites.

Les participants ont également la chance de gagner jusqu’à 400 $ en prix dans le cadre du concours Petites boutiques/Grandes affaires. Quatre prix sont à gagner. Les gagnants seront annoncés le mercredi 28 septembre sur le site Web et les réseaux sociaux de DKA.

La petite boutique du samedi sera ouverte de 10h à 18h

Pour la liste des entreprises participantes et plus d’informations, cliquez ici.

