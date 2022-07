SMACS 0723 : Notre vision la plus profonde de l’univers

Après un aperçu présidentiel d’une image parsemée de galaxies du plus profond du cosmos, la NASA devait dévoiler mardi davantage de sa vitrine initiale du télescope spatial James Webb, le plus grand et le plus puissant observatoire orbital jamais lancé.

Le premier lot d’images haute résolution en couleur, dont le rendu a pris des semaines à partir des données brutes du télescope, a été sélectionné par la NASA pour fournir des premières images convaincantes des principaux domaines d’enquête de Webb et un aperçu des missions scientifiques à venir.

Le télescope infrarouge de 9 milliards de dollars, construit pour la NASA par le géant aérospatial Northrop Grumman Corp., devrait révolutionner l’astronomie en permettant aux scientifiques de regarder plus loin qu’auparavant et avec une plus grande clarté dans le cosmos, à l’aube de l’univers connu.

Partenariat entre la NASA, l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne, le Webb a été lancé le jour de Noël 2021 et a atteint sa destination en orbite solaire à près d’un million de kilomètres de la Terre un mois plus tard.

Une fois sur place, le télescope a subi un processus de plusieurs mois pour déployer tous ses composants, y compris un pare-soleil de la taille d’un court de tennis, et pour aligner ses miroirs et calibrer ses instruments.

Avec Webb maintenant finement réglé et entièrement concentré, les astronomes se lanceront dans une liste de projets scientifiques sélectionnés de manière compétitive explorant l’évolution des galaxies, les cycles de vie des étoiles, les atmosphères d’exoplanètes lointaines et les lunes de notre système solaire externe.

L’assortiment d’images d’introduction était un secret bien gardé jusqu’à vendredi, lorsque l’agence spatiale a publié une liste de cinq sujets célestes choisis pour sa grande révélation mardi au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland.

COUP D’OEIL PRESIDENTIEL

Le président américain Joe Biden a sauté sur le dévoilement avec son propre briefing à la Maison Blanche lundi pour publier la toute première photo – une image d’un amas de galaxies surnommé SMACS 0723 révélant l’aperçu le plus détaillé de l’univers primitif enregistré à ce jour.

Parmi les quatre autres “cibles” Webb qui obtiennent leurs gros plans mardi, il y a deux énormes nuages ​​​​de gaz et de poussière projetés dans l’espace par des explosions stellaires pour former des incubateurs pour de nouvelles étoiles – la nébuleuse Carina et la nébuleuse de l’anneau sud, chacune à des milliers d’années-lumière de Terre.

La première collection comprend un autre amas de galaxies connu sous le nom de Stephan’s Quintet, qui a été découvert pour la première fois en 1877 et englobe plusieurs galaxies décrites par la NASA comme “enfermées dans une danse cosmique de rencontres rapprochées répétées”.

La NASA présentera également la première analyse spectrographique de Webb d’une exoplanète – environ la moitié de la masse de Jupiter qui se trouve à plus de 1 100 années-lumière – révélant les signatures moléculaires de la lumière filtrée traversant son atmosphère.

Conçu pour voir ses sujets principalement dans le spectre infrarouge, Webb est environ 100 fois plus sensible que son prédécesseur de 30 ans, le télescope spatial Hubble, qui fonctionne principalement aux longueurs d’onde optiques et ultraviolettes.

La surface de collecte de lumière beaucoup plus grande du miroir primaire de Webb – un réseau de 18 segments hexagonaux de métal béryllium recouvert d’or – lui permet d’observer des objets à de plus grandes distances, donc plus loin dans le temps, que Hubble ou tout autre télescope.

Les cinq cibles d’introduction de Webb étaient auparavant connues des scientifiques, mais les responsables de la NASA promettent que les images de Webb capturent ses sujets sous un jour entièrement nouveau, littéralement.

L’image SMACS 0723 que Biden a publiée lundi montrait un amas de galaxies vieux de 4,6 milliards d’années dont la masse combinée agit comme une “lentille gravitationnelle”, déformant l’espace pour amplifier considérablement la lumière provenant de galaxies plus éloignées derrière lui.

Au moins une des taches de lumière faibles et anciennes apparaissant en “arrière-plan” de la photo – un composite d’images de différentes longueurs d’onde de lumière – remonte à plus de 13 milliards d’années, a déclaré le chef de la NASA, Bill Nelson.

Cela le rend juste 800 millions d’années plus jeune que le Big Bang, le point d’éclair théorique qui a déclenché l’expansion de l’univers connu il y a environ 13,8 milliards d’années.

La photo composite ressemblant à un bijou, selon la NASA, offre la “vue la plus détaillée de l’univers primitif” ainsi que “l’image infrarouge la plus profonde et la plus nette du cosmos lointain” jamais prise.

Les milliers de galaxies apparaissant sur l’image ont été capturées dans une petite partie du ciel à peu près de la taille d’un grain de sable tenu à bout de bras par quelqu’un se tenant sur Terre, a déclaré Nelson.



