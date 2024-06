SM : Milan U23 obtient le feu vert définitif

Depuis plusieurs mois, des informations font état d’une volonté de l’AC Milan d’inscrire une équipe U23 en Serie C dès la saison prochaine, et nous pouvons révéler qu’une bonne nouvelle est arrivée.

Calcio et Finance a récemment rapporté que Milan s’apprêtait à mettre sur la table un investissement total de 12 M€ pour le deuxième projet d’équipe. Le plan est de créer un large pool de joueurs de 50 à 55 joueurs dans l’équipe première et les moins de 23 ans.

Les lignes directrices et le style de jeu des U23 seront alignés sur le style milanais (du centre de formation à l’équipe première, même vision sportive et mêmes principes de jeu). L’investissement sera réalisé avec la conviction que le coût sera rentabilisé avec des rendements à moyen terme.

Les Rossoneri entendent également s’occuper d’éventuelles améliorations des installations où joueront les U23, pour créer un stade à la hauteur. Il s’agira probablement du Stadio Solbiate Arno, pour lequel Milan a mis à disposition plus de 700 000 € afin d’apporter les améliorations nécessaires à la Serie C.

Cependant, il y avait toujours un problème à surmonter : alors que Milan suivait toutes les procédures formelles pour montrer qu’il était prêt à créer une équipe B, il fallait qu’un club ne parvienne pas à s’inscrire en Serie C la saison prochaine.

Plusieurs clubs risquant de se voir retirer leur place ces derniers jours ont trouvé les ressources pour pouvoir obtenir une place. Quelques jours après la clôture des inscriptions, les chances des Rossoneri de pouvoir obtenir une place en Serie C étaient donc réduites.





Comme nos collègues de SempreMilan.it rapport cependant, Ancône annoncera son exclusion vendredi, après avoir terminé 16e du championnat la saison dernière. C’est une nouvelle capitale qui ouvre les portes au Milan U23 qui sera donc officiellement inscrit dès l’année prochaine, sauf rebondissements.

La nouvelle saison de Serie C devrait débuter le 11 août avec les deux premiers tours du processus de qualification de la Coppa Italia et ensuite le week-end des 23, 24 et 25 août débutera la campagne de championnat.

En supposant qu’ils prennent directement la place d’Ancône, les U23 de Milan joueront dans le groupe C qui est géographiquement « Sud et îles », pas idéal sur le plan logistique. Les équipes sont les suivantes :

Altamura (promu), Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese (promu), Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Messina, Milan U23, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Ternana (relégué), Trapani (promu) , Turris.

Les Rossoneri seront entraînés par Daniele Bonera et le directeur sera Jovan Kirovski. Ils pourraient avoir dans leurs rangs des talents très excitants la saison prochaine comme Francesco Camarda, Mattia Liberali, Diego Sia, Filippo Scotti et bien d’autres encore.