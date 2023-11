SM Entertainment réalise une performance record au troisième trimestre avec un bénéfice d’exploitation de 50,5 milliards KRW, marquant une augmentation phénoménale de 70 % en glissement annuel

Chiffre d’affaires de 266,3 milliards KRW, en hausse de 12 % sur un an

Marge opérationnelle de 19%, en hausse de 6,5%p sur un an

Haute performance résultant de l’augmentation des ventes de musique et de disques et du nombre de concerts organisés

SÉOUL, Corée du Sud, 09 novembre 2023–(FIL D’AFFAIRES)–SM Entertainment Co., Ltd. (KOSDAQ : 041510) a annoncé le bénéfice trimestriel le plus élevé jamais enregistré pour le troisième trimestre, soutenu par la forte hausse des ventes de musique et de disques.

Le 8 novembre, SM Entertainment Co., Ltd. (SM) a dévoilé un bénéfice d’exploitation consolidé de 50,5 milliards KRW pour le troisième trimestre, soit une augmentation stupéfiante de 70 % sur un an. Cette réalisation s’accompagne d’une hausse des revenus de 266,3 milliards KRW, soit une augmentation de 12 % sur un an. Les deux chiffres ont enregistré la performance trimestrielle la plus élevée, tandis que le bénéfice net a augmenté de 189% à 84,2 milliards KRW, contre 29,2 milliards KRW au cours de la même période de l’année dernière. La marge opérationnelle du troisième trimestre a enregistré 19 %, soit une augmentation de 6,5 points de pourcentage sur un an.

Sur une base autonome, SM a déclaré un bénéfice d’exploitation de 48 milliards KRW, soit une hausse de 77 % sur un an. Les revenus ont emboîté le pas avec une augmentation de 40 % sur un an, s’élevant à 188,7 milliards KRW. Le bénéfice net a atteint 37,1 milliards KRW, soit une croissance impressionnante de 68 % sur un an. Cette performance est considérée comme le résultat de l’augmentation des ventes de musique et d’enregistrements de NCT DREAM, aespa et RIIZE, ainsi que de l’augmentation des activités des artistes telles que les concerts hors ligne.

En termes de cœur de métier musical, la société a réalisé un exploit extraordinaire en vendant 8,71 millions de nouveaux albums au troisième trimestre, dépassant largement les ventes totales de 4,15 millions de l’année dernière, marquant un nombre record de ventes d’albums trimestrielles. NCT DREAM a quadruplé le million de vendeurs avec 4,32 millions d’exemplaires vendus, et EXO, NCT et RIIZE ont chacun atteint le million de vendeurs. aespa a continué d’élargir sa base de fans mondiale avec 18 tournées mondiales en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Les filiales de SM ont également affiché des résultats impressionnants, DREAM MAKER affichant un bénéfice d’exploitation de 3,9 milliards KRW, reflétant une augmentation de 38,4 % sur un an. SMC a également enregistré un bénéfice d’exploitation de 1,2 milliard de KRW, soit une hausse de 122 % sur un an. Alors que SM C&C a annoncé un bénéfice d’exploitation de 900 millions de KRW, soit une baisse de 20 % sur un an, la réduction substantielle de son déficit par rapport à l’année précédente par KEYEAST est tout aussi remarquable avec une perte d’exploitation de 400 millions de KRW.

SM est prêt à connaître un succès continu, s’attendant à de solides revenus d’albums et de musique au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024. Les mois à venir seront remplis de sorties très attendues, après le retour de NCT 127 avec leur cinquième album complet et le rookie la sortie par le groupe RIIZE d’un single intitulé “Talk Saxy” le mois dernier. Cela comprend le deuxième album studio de WayV, le quatrième mini-album d’aespa, “Drama”, le troisième album studio de Red Velvet, “What a Chill Kill”, le cinquième mini-album de Taeyeon, “To. X”, et un nouveau single de Ryeowook de Super Junior. NCT 127 débutera le mois de décembre avec un nouveau single, et TVXQ régalera les fans avec son 9ème album studio.

Dans la perspective de 2024, aespa s’apprête à sortir un album complet en anglais destiné à un public mondial, en plus d’un nouveau single. NCT DREAM et NCT NEW TEAM se préparent à la sortie de leurs albums phares, garantissant que les fans du monde entier auront beaucoup à attendre avec impatience.

En plus de ses efforts musicaux, SM s’engage à renforcer son activité d’édition musicale. Le groupe filiale de SM, Kreation Music Rights (KMR), est sur le point d’élargir son équipe interne de composition de chansons, avec l’intention de recruter 80 auteurs-compositeurs talentueux. KMR a également pour objectif de créer des filiales à l’étranger pour recruter des auteurs-compositeurs passionnés par l’industrie de la K-pop.

Le PDG Cheol Hyuk JANG a partagé son enthousiasme quant aux perspectives d’avenir de SM, déclarant « nous avons un programme chargé d’activités jusqu’à la fin de l’année, de l’aespa, Red Velvet et Taeyeon au 20 ème anniversaire de TVXQ.ème album anniversaire et concerts. Nous prévoyons également de présenter une solide gamme d’artistes et de contenus au cours de l’année à venir. Par l’intermédiaire de notre filiale d’édition musicale KMR, nous rechercherons activement des auteurs-compositeurs mondiaux, nous concentrerons sur la garantie d’un approvisionnement stable en chansons de haute qualité et, à terme, garantirons un nouveau flux de revenus pour SM grâce aux redevances provenant de la vente de musique à des labels et agences externes. “

La performance de SM Entertainment au troisième trimestre témoigne de l’engagement inébranlable de l’entreprise en faveur de l’innovation, du talent artistique et de l’excellence mondiale. Avec un avenir rempli d’efforts remarquables, SM est prêt à continuer de captiver le monde avec ses extraordinaires offres de musique et de divertissement.

