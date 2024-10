La saison 5 de « Slow Horses » est officiellement ma série la plus attendue de 2025. Oui, techniquement cette date de sortie n’est pas confirmée, mais étant donné qu’il existe déjà une bande-annonce pour la saison 5, je suis convaincu que nous aurons de nouveaux épisodes l’année prochaine.

Ce thriller d’espionnage de Gary Oldman reste un succès incroyable pour Apple TV Plus. Les saisons 1 et 2 ont été appréciées des fans et des critiques et la saison 3 était mon choix pour la meilleure émission de télévision que nous avons regardée en 2023. La saison 4 n’était pas non plus très loin de la réalité en termes de qualité – s’il n’y avait pas d’émissions générationnelles comme « Shogun » et « Industrie », il aurait conservé sa couronne encore un an.

Maintenant que la saison 4 est terminée, vous voudrez savoir à quoi vous attendre dans la saison 5. Voici donc tout ce que nous savons sur la saison 5 de « Slow Horses », y compris la date de sortie possible de la série, la bande-annonce de la saison 5, le casting et les spéculations sur l’intrigue. la saison à venir.

Apple avait déjà donné le feu vert à une cinquième saison de « Slow Horses » avant la fin de la saison 4. En fait, la saison 5 et la saison 6 ont été officiellement approuvées par Apple (h/t Date limite).

Pour les fans de la série, ce n’est pas une surprise. La série est connue pour terminer chaque saison avec une bande-annonce pour la saison suivante, et bien sûr, la saison 4 s’est terminée par une bande-annonce de la saison 5.

De plus, le showrunner Will Smith a commenté le calendrier de production de la série dans le passé, affirmant qu’il y avait généralement trois saisons de « Slow Horses » en cours de travail à tout moment. Généralement, un est en cours d’écriture, un autre est en cours de tournage et un troisième est en post-production à un moment donné.

La production de la saison 5 de « SLOW HORSES » est terminée. La saison 4 a diffusé son dernier épisode la semaine dernière. pic.twitter.com/pSao2Sx89u13 octobre 2024

Étant donné que le tournage de la saison 5 est désormais terminé, selon Film Updates sur Twitterr (X), il semble que tout se déroule actuellement comme prévu. Nous prévoyons que la saison 5 de « Slow Horses » sera diffusée début septembre 2025 sur Apple TV Plus.

Chez Tom’s Guide, nos rédacteurs experts s’engagent à vous apporter les meilleures nouvelles, critiques et guides pour vous aider à rester informé et à avoir une longueur d’avance !

Bande-annonce de la saison 5 de « Slow Horses »

(Crédit image : Futur)

Alerte spoiler : spoilers pour les saisons 1 à 5 de « Slow Horses » au-delà de ce point

Si vous avez vu la saison 4 de « Slow Horses », vous aurez déjà vu la seule bande-annonce que nous avons pour la saison 5 jusqu’à présent. Mais juste au cas où vous auriez besoin d’un rappel, le voici ci-dessous.

Casting de la saison 4 de « Slow Horses »

(Crédit image : Apple)

« Slow Horses » ne met techniquement en vedette que Gary Oldman dans le rôle de Jackson Lamb, Jack Lowden dans le rôle de River Cartwright et Kristin Scott Thomas dans le rôle de Diana Taverner. Cependant, l’ensemble de la série au-delà de ces stars est nombreux et plein de visages familiers.

Nous n’avons pas encore de casting officiel pour la saison 5, mais voici nos attentes concernant le casting complet de la saison 5.

Gary Oldman dans le rôle de Jackson Lamb l’espion échoué en charge de Slough House, alias les « Slow Horses »

l’espion échoué en charge de Slough House, alias les « Slow Horses » Kristin Scott Thomas dans le rôle de Diana Taverner le directeur adjoint du MI5 qui a une longue histoire avec Lamb.

le directeur adjoint du MI5 qui a une longue histoire avec Lamb. Jack Lowden dans le rôle de River Cartwright l’un des « Slow Horses » de Lamb qui est un agent du MI5 relativement compétent et a été élevé par son grand-père qui était une ancienne légende du MI5.

l’un des « Slow Horses » de Lamb qui est un agent du MI5 relativement compétent et a été élevé par son grand-père qui était une ancienne légende du MI5. Saskia Reeves dans le rôle de Catherine Standish ancien secrétaire de Lamb et alcoolique en convalescence.

ancien secrétaire de Lamb et alcoolique en convalescence. Rosalind Eleazar comme Louisa Guy l’un des « chevaux lents » de Lamb qui fait face au traumatisme d’une relation passée avec un collègue.

l’un des « chevaux lents » de Lamb qui fait face au traumatisme d’une relation passée avec un collègue. Christopher Chung dans le rôle de Roddy Ho un membre de Slough House qui est un expert en technologie et incroyablement ennuyeux.

un membre de Slough House qui est un expert en technologie et incroyablement ennuyeux. Aimee-Ffion Edwards dans le rôle de Shirley Dander, l’un des « Slow Horses » de Lamb qui a des problèmes de colère et un peu de drogue.

l’un des « Slow Horses » de Lamb qui a des problèmes de colère et un peu de drogue. Ruth Bradley dans le rôle d’Emma Flyte un membre nouvellement introduit du MI5 dans la saison 4

un membre nouvellement introduit du MI5 dans la saison 4 James Callis dans le rôle de Claude Whelan, Le nouveau patron de Taverner au MI5.

Le nouveau patron de Taverner au MI5. Tom Brooke dans le rôle de JK Coe, un agent britannique du MI5 affecté à Slough House dans la saison 4

Spéculation sur l’intrigue de la saison 5 de « Slow Horses »

Il a été confirmé que la saison 5 de « Slow Horses » est une adaptation du roman « London Rules » de Mick Herron de 2018. Il s’agit du cinquième roman et de la sixième histoire de la série « Slough House » et de la suite de « Spook Street », qui a servi de base à la saison 4 de « Slow Horses ».

Je ne vais pas entrer dans les spoilers complets ici – si vous voulez savoir tout ce qui pourrait arriver, faites un peu de travail d’espionnage et lisez le livre par vous-même. Mais voici un bref résumé de ce à quoi s’attendre dans la saison 5.

D’après la bande-annonce de la saison 5 et ce qui se passe dans « London Rules », nous savons que Ho et Lamb seront dans l’eau chaude dans la saison 5. Une série d’attaques terroristes a finalement frappé la porte de Slough House et il semble que notre une bande de marginaux devra éviter sa part de balles.

Mais la saison 5 ne sera pas uniquement axée sur l’action. La politique du gouvernement britannique a également un rôle à jouer et ce rôle devrait ramener Samuel West dans le rôle du député populiste Peter Judd. Malheureusement pour Claude Whelan (James Callis), nouveau venu dans la saison 4 et premier bureau du MI5, les attaques et le monde politique impitoyable pourraient signifier la fin de sa carrière.

Besoin d’un récapitulatif de ce qui s’est passé jusqu’à présent dans « Slow Horses » ? Vous pouvez à nouveau diffuser les saisons 1 à 4 sur Apple TV Plus.