Slow Horses bat un record Apple TV+ avec le renouvellement de la saison 6

Lent et remporte régulièrement la course sur Apple TV+. Chevaux lentsle thriller d’espionnage dirigé par Gary Oldman et Jack Lowden, vient d’être renouvelé pour une sixième saison (avant la première de la cinquième saison), ce qui en fait officiellement la série la plus ancienne – comédie ou drame – sur le streamer. C’est quelque peu surprenant, et ce n’est pas parce que Chevaux lents ne mérite pas ce type de longévité, c’est le cas. Mais d’autres grandes émissions le font aussi, et obtenir plus de deux saisons sur un streamer est inhabituel de nos jours. Les séries faisaient des émissions de clips juste pour avoir plus épisodes!

Mais assez de pessimisme : félicitations aux agents de renseignement dysfonctionnels préférés de tous ! D’après celui de Mick Herron Maison Slough des romans, Chevaux lents suit un groupe d’agents du MI5 confinés dans l’enfer de la paperasse qui se retrouvent toujours mêlés à des projets, des complots et danger toujours présent. Dans un communiqué de presse, Apple TV+ a révélé que la saison six « voit les Slow Horses en fuite alors que Diana Taverner les entraîne tous dans un jeu de représailles et de vengeance aux enjeux mortels ».

Chevaux lents » La cinquième saison à venir sera basée sur Règles de Londresle cinquième livre de la série Herron. Ce livre voit Londres faire face à une série d’attaques terroristes au même moment où Slow Horse Roddy Ho (Christopher Chung) doit se sauver d’une série d’attentats contre sa propre vie. La saison cinq sera diffusée en 2025 ; la saison quatre vient de se terminer mercredi dernier.

«Je suis très attaché au spectacle. Je considère que c’est vraiment un moment fort de ma carrière », Oldman partagé avec Le Club AV dans une récente interview. « Le bonus, vraiment – ​​et la surprise de le faire – est ce genre de sentiment d’entreprise que nous avons », a-t-il poursuivi. «J’aime beaucoup [the cast]. Ils forment juste un groupe de personnes incroyables et vraiment adorables qui, je pense, ont habité ces personnages et font un travail brillant. Donc, en termes de travail quotidien, ce n’est pas une corvée, ni une épreuve. J’adore être avec eux. Je pense que c’est une question de pedigree.

Espace spoiler : Chevaux lents lève enfin le rideau sur la rivière Cartwright

Qu’est-ce qu’il y a à la télé cette semaine…Chevaux lents saison 4, Le couple parfait

En plus de ceux déjà mentionnés, Chevaux lents met également en vedette Kristin Scott Thomas, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Samuel West, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, Tom Brooke, Joanna Scanlan et Jonathan Pryce.