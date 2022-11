‘Slow day:’ Les e-mails des gardes ne correspondent pas au discours de ‘guerre’ de Noem border

SIOUX FALLS, SD (AP) – La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a décrit la frontière américaine avec le Mexique comme une «zone de guerre» l’année dernière lorsqu’elle y a envoyé des dizaines de soldats de la Garde nationale d’État, affirmant qu’ils seraient en première ligne pour arrêter trafiquants de drogue et trafiquants d’êtres humains.

Mais les archives de la Garde montrent qu’au cours de leur déploiement de deux mois, les troupes du Dakota du Sud n’ont saisi aucune drogue. À quelques reprises, ils ont soupçonné des personnes de rechercher des manquements dans leurs patrouilles, mais les journaux de mission ne contiennent aucune rencontre confirmée avec des « criminels transnationaux ». Et une présentation du déploiement a noté que les cartels mexicains étaient considérés comme une «menace modérée» mais qu’il était «peu probable» qu’ils ciblent les forces américaines.

Certains jours, les archives montrent que les troupes avaient peu ou rien à faire.

“Journée très lente. Pas de rencontres. Cela fait 5 jours depuis la dernière reddition », a écrit un membre de la Garde dont le nom a été supprimé d’un rapport de situation créé alors que le déploiement touchait à sa fin en septembre 2021.

Pour Noem, qui doit être réélue mardi au milieu des spéculations selon lesquelles elle pourrait être candidate à la Maison Blanche en 2024, le déploiement a été un saut accrocheur dans un combat politique à plus de 1 000 miles (1 609 kilomètres) de son état. Noem a justifié le déploiement – ​​et un don privé largement critiqué pour le financer – comme une urgence d’État. Des drogues dangereuses, a-t-elle dit, se sont rendues dans le Dakota du Sud après avoir franchi la frontière sud.

Mais les documents obtenus par Citizens for Responsibility and Ethics à Washington par le biais d’une demande de dossiers ouverts jettent un doute sur l’efficacité du déploiement pour arrêter le trafic de drogue, même si Noem a affirmé que les membres de la Garde “ont directement aidé” à l’arrêter.

La plupart des drogues ne passent pas par des étendues non surveillées de la frontière ou du Rio Grande où les membres de la Garde étaient stationnés, a déclaré Victor Manjarrez, un ancien officier supérieur de la patrouille frontalière qui est maintenant professeur de justice pénale à l’Université du Texas à El Paso. Ils sont introduits clandestinement aux États-Unis aux points de contrôle frontaliers établis, a-t-il déclaré.

Des membres de la Garde du Dakota du Sud étaient stationnés à des postes d’observation où ils garaient des Humvees ou d’autres véhicules militaires le long du Rio Grande. Ils surveillaient que des groupes de migrants se présentent au contrôle des frontières, qui les mettrait ensuite en garde à vue. À plusieurs reprises, ils ont signalé des groupes de centaines de personnes migrant et, à un moment donné, un membre de la Garde a pratiqué la RCR sur un enfant qui s’était noyé.

Au cours du déploiement de deux mois, la Garde a enregistré 204 personnes qui ont été renvoyées au Mexique et 5 000 autres qui ont été appréhendées par la patrouille frontalière pour évaluer les demandes d’asile. Ces appréhensions ne représentaient qu’une petite fraction des plus de 162 000 rencontres signalées par la patrouille frontalière en juillet et août dans le secteur de la vallée du Rio Grande – la bande de 34 000 milles carrés où la garde était stationnée.

“Comme toute opération, il y aura des journées chargées et des journées lentes, c’est ce qui est attendu dans toutes les opérations”, a déclaré Marshall Michels, porte-parole du département de l’armée du Dakota du Sud, dans une réponse par e-mail aux questions sur les dossiers de l’AP. .

L’année dernière, Noem s’est joint à sept autres gouverneurs républicains pour renforcer la frontière grâce à l’opération Lone Star du Texas. La mission soutenue par l’État a cherché à décourager les migrants en procédant à des arrestations en vertu des lois du Texas.

La mission a donné aux républicains l’occasion de se moquer des politiques frontalières du président Joe Biden, mais l’opération n’a pas réduit le nombre de personnes traversant la frontière. Il a également été critiqué pour être une mission précipitée qui donnait peu à faire aux membres tout en enfreignant potentiellement la loi fédérale.

La décision de Noem d’envoyer 48 membres de la Garde a été particulièrement critiquée car elle a couvert la majeure partie de son coût avec un don d’un million de dollars d’un milliardaire du Tennessee qui a souvent fait des dons aux républicains. Les hauts gradés du Bureau de la Garde nationale et un assistant du sénateur américain du Dakota du Sud, John Thune, un autre républicain, ont remis en question l’autorité légale dont disposait l’État pour accepter un don pour financer le déploiement, montrent les courriels récemment publiés.

CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) a poursuivi la Garde du Dakota du Sud et l’armée américaine après avoir refusé une demande de Freedom of Information Act pour des dossiers sur le déploiement et la communication entre la Garde nationale, le bureau du gouverneur et le ministère de la Défense. Sous cette pression légale, les agences ont remis les documents, que CREW a partagés avec l’Associated Press.

Noah Bookbinder, président de CREW, a déclaré qu’ils voulaient apporter de la transparence à un don qu’il a qualifié d ‘”exemple particulièrement lâche de la façon dont l’argent peut conduire non seulement la politique, mais aussi le fonctionnement des gouvernements et la manière dont les forces militaires peuvent être utilisées”.

Le Congrès a ensuite interdit ces dons privés pour les déploiements de la Garde.

L’administration de Noem a insisté sur le fait que la Garde nationale, avec sa formation militaire, était la mieux placée pour faire face à ce qu’elle a appelé “une crise de sécurité nationale”.

“C’est littéralement une zone de guerre”, a-t-elle déclaré aux journalistes en juillet.

Le bureau de Noem a renvoyé les questions sur le déploiement à une déclaration l’année dernière lorsqu’elle a qualifié la politique frontalière de Biden de “catastrophe totale” qui facilitait les passages frontaliers illégaux et a déclaré que les cartels mexicains utilisaient l’afflux de migrants comme une “distraction pour leurs activités criminelles”.

“L’ampleur du trafic de drogue et de la traite des êtres humains nous a été clairement expliquée, et c’est stupéfiant”, a-t-elle déclaré.

Au cours du déploiement de deux mois, des membres de la Garde ont signalé avoir repéré 11 personnes qu’ils considéraient comme des éclaireurs pour des manquements à la surveillance. À une autre occasion enregistrée dans les journaux, des membres de la Garde ont pointé des lampes de poche sur cinq personnes avec des sacs à dos traversant le Rio Grande qui se sont ensuite retirées. Le major-général Jeffrey Marlette, chef de la garde du Dakota du Sud, a déclaré plus tard à un comité législatif du Dakota du Sud qu’ils transportaient probablement de la drogue.

Ce sont les seules fois où les membres de la Garde ont signalé des soupçons de trafic de drogue. La Garde nationale du Dakota du Sud a déclaré avoir accompli sa mission en soutenant l’opération Lone Star du Texas et a renvoyé des questions sur son succès à la Garde nationale du Texas.

L’opération de 17 mois du Texas a enregistré 21 000 arrestations criminelles, la plupart d’entre elles aboutissant à des accusations de crime, a récemment rapporté le bureau du gouverneur Greg Abbott. La Garde nationale du Texas a également déclaré qu’elle était responsable de 470 000 détections, arrestations et refoulements de migrants, ainsi que de la construction de 114 miles de clôtures et de barrières.

Stephen Groves, l’Associated Press