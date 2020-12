LOS ANGELES: Amon-Ra St.Brown a capté quatre passes de touché de Kedon Slovis dans un premier quart-temps spectaculaire, et la 16e Californie du Sud a remporté une victoire de 38-13 contre l’État de Washington dimanche soir.

Slovis a lancé cinq passes de touché en première mi-temps avant de terminer à 287 verges lorsque les chevaux de Troie (4-0) sont revenus d’une semaine d’absence causée par un COVID-19[feminine évasion avec une performance dominante des deux côtés du ballon contre les Cougars (1-2), qui n’avaient plus joué depuis le 14 novembre.

Talanoa Hufanga et Olaijah Griffin ont eu des interceptions en première mi-temps pour l’USC, qui menait 35-0 à la moitié du deuxième quart d’un match, deux nuits en arrière pour que les chevaux de Troie puissent éloigner suffisamment de joueurs. coronavirus protocole pour jouer.

St. Brown a marqué l’histoire du football universitaire avec des touchés à chacune de ses quatre prises au premier quart, y compris deux attrapés éblouissants réalisés avec des plongeons arrière sur des lancers difficiles de Slovis.

En plus d’égaliser le record USC de Robert Woods pour les attrapés TD dans un match, le receveur junior a égalé le record FBS pour les touchés marqués à chaque trimestre et a rejoint Dukes Corey Thomas en 1997 en tant que seuls joueurs de l’histoire. du FBS qui a réalisé quatre touchés en un quart. .

Tyler Vaughns a attrapé la cinquième passe de TD de Slovis pour l’USC lors de leur cinquième entraînement. Slovis cinq passes de touché en première mi-temps correspondaient aux records scolaires de Mark Sanchez, Matt Barkley et Cody Kessler.

L’étudiant de première année Jayden De Laura a passé pour 134 verges, a lancé deux interceptions et a perdu un échappé contre les Cougars, qui ont montré une certaine rouille de leur renvoi.

Les États secondaires de Washington ont également manqué quatre des huit joueurs de rotation régulière et cela a montré, même si on ne pouvait pas faire grand-chose pour arrêter les plus impressionnants attrapés de St. Les Cougars ont également joué sans Max Borghi, blessé.

La première passe de Slovis était incomplète, mais il a complété ses 18 passes consécutives au troisième quart. Les lancers de deuxième année avaient également les spirales serrées manquantes plus tôt cette saison alors qu’il commençait à un début fragile dans le suivi de l’une des saisons de première année les plus précises pour un quart-arrière de l’histoire de FBS.

Slovis a frappé St. Brown pour 7 et 22 verges attrapées TD sur les deux ouvertures des Trojans. Les interceptions de l’USC, y compris le choix de Hufanga d’une passe déviée et un obstacle incroyable de la part d’un plaqueur potentiel lors de son retour de 37 verges aux Cougars 4, ont ensuite conduit à deux autres attrapés TD courts pour St. Brown.

Vaughns a ensuite réussi une frappe de 35 mètres sur un beau lancer de Slovis à la moitié du deuxième quart.

Travell Harris s’est précipité pour le premier touché de l’État de Washington 28 secondes avant la mi-temps.

De Laura a été incohérent pendant les trois premiers trimestres, et il a été remplacé au quatrième par Gunner Cruz et Cammon Cooper à leurs débuts dans l’État de Washington. Cruz a lancé sa première passe de touché à Renard Bell avec 1:37 à jouer.

LE TAKEAWAY

État de Washington: Les Cougars ne sont pas assez profonds pour surmonter leur absence défensive face à une équipe aussi talentueuse que les Troyens. C’est à peu près la seule idée définitive que vous pouvez sortir d’un jeu que vous devriez probablement oublier.

USC: Après s’être améliorés chaque semaine au cours de cette saison bizarre, les Trojans sont à une victoire d’une place dans le match Pac-12 pour un tir au Fiesta Bowl. On ne sait pas ce que tant de talents auraient pu faire en une année complète, mais les chevaux de Troie font ce qu’ils peuvent.

SUIVANTE

État de Washington: de retour samedi pour accueillir la Californie.

USC: Au Rose Bowl pour rencontrer l’UCLA pour la Victory Bell samedi lors de la 90e confrontation des rivaux à Los Angeles.

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25