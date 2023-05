Voir la galerie





Crédit d’image : gracieuseté de Slovenly Recordings

Le Nevada devient rapidement la capitale du monde, en grande partie grâce à la collaboration à venir entre Slovenly Records et WE’RE LOUD FEST : DEBAUCH-a-ReNo. Alors que When We Were Young et le récent Sick New World célébraient respectivement l’emo/pop-punk et le nu-metal/rock, DEBAUCH-A-ReNo a mis en lumière la scène underground qui a maintenu le rock en vie lorsque ces autres genres sont passés de mode. « Nous produisons DEBAUCH-a-ReNo depuis 2008, principalement tous les cinq ans », a déclaré Pete Menchetti (alias Pete Slovengly), propriétaire de Slovenly Recordings. HollywoodLa Vie« et ont eu des groupes comme The Spits, Subsonics, The Sonics, The Dickies, The Gories, The Oblivians, The Chats et bien d’autres au fil des ans, »

L’événement 2023 (qui se déroulera du 16 au 18 juin à Wingfield Park à Reno, Nevada) pourrait faire sauter toutes les itérations précédentes hors de l’eau (voyez par vous-même avec la liste de lecture ci-dessus que Pete a fournie à HL). Le festival de cette année présente des légendes du garage rock Les Momies, les piliers du punk underground Les enfantsrockeurs vaudou Pêne dormantainsi que des dynamos punk rock Les Troublemakers, Les Okmoniks, Eddie et les sous-titres, lo-lite, Puppy, Spitting Image, Saturday Knights, Just Head, Clarko, Tube Alloys, The Juvinals, et Velours de chatte. L’une des têtes d’affiche est Les zérosun groupe glam-punk des années 1980/90.

«Cette année, faire venir The Zeros est un gros problème; J’ai récemment appris qu’ils étaient le premier groupe punk de l’extérieur de la ville à jouer à Reno lorsqu’ils ont joué ici en 1980 avec un très jeune 7 Seconds en ouverture et en jouant leur deuxième spectacle », explique Pete. « Les momies sont toujours incroyables et nous sommes ravis de les revoir. Les Kids sont un groupe avec lequel nous avons travaillé à plusieurs reprises – nous les avons amenés en Grèce, en Turquie, en Italie, au Mexique et maintenant aux États-Unis pour la première fois depuis 2016. Il y a beaucoup de gens ravis de voir Deadbolt jouer aussi ; Je suis fan depuis longtemps mais je ne les ai pas vus depuis une éternité; super de savoir qu’ils n’ont jamais cessé de jouer, et beaucoup de gens sont ravis de les voir aussi.

« Enfin, une chose importante que vous devez savoir, c’est que The Troublemakers célèbrent leur 30e anniversaire en tant que groupe », ajoute-t-il. « Ce sera cool. Le guitariste Rodney fait partie des groupes de garage des années 60 depuis les années 60 ! et il y est toujours.

Les Troublemakers ne sont pas les seuls à célébrer un anniversaire chez Debauch-ReNo. Slovenly Recordings fête ses 20 ans, tandis que The Original Sticker Guy – « le premier service d’impression d’autocollants en ligne sur Internet » et ami des groupes indépendants décorant les salles de bains et les lampadaires aléatoires – fête ses 30 ans.

« Tous les changements que la ville a traversés au fil des ans ont conduit Reno à développer une scène rock n’ roll solide », ajoute Pete, « et certains grands groupes locaux font maintenant des disques. C’est une autre chose qui me passionne vraiment avec DEBAUCH-a-ReNO de cette année, nous montrons beaucoup de ces groupes, et je pense que les gens seront vraiment surpris par la qualité de ces groupes.

Les billets sont en vente maintenant pour ceux qui veulent profiter d’un week-end à Reno qui vaut la peine d’en parler par la suite. Quant à l’avenir, Pete dit que Slovenly Recordings prépare le prochain WE’RE LOUD, une vitrine internationale de rock qui a eu lieu à Porto Rico, en Turquie, au Vietnam, au Mexique et en Grèce. Cette année marque la première fois que WE’RE LOUD se répète, car il reviendra en Italie plus tard cette année.

