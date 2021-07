Slovénie Le Premier ministre accuse un fonctionnaire de l’UE de mentir au sujet de l’État de droit Hongrie STA Commission européenne Janez Jansa Italie

Le Premier ministre slovène Janez Janša a accusé vendredi un responsable de l’Union européenne d’être un menteur à la suite de la publication cette semaine d’un rapport annuel sur le respect de l’État de droit dans le bloc qui mettait en évidence les défis démocratiques dans la nation des Balkans.

Le rapport de la Commission européenne a déclaré que la liberté et le pluralisme des médias se sont détériorés et a souligné le harcèlement en ligne et les menaces contre les journalistes. L’exécutif de l’UE était également préoccupé par le refus du gouvernement de financer l’Agence de presse slovène gérée par l’État, ou STA pour 2021.

Le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarčič, originaire de Slovénie, a été accusé par Janša d’avoir agi contre les intérêts de la Slovénie après avoir déclaré qu’il y avait des inquiétudes quant au respect de l’état de droit dans le pays de seulement 2 millions d’habitants niché entre l’Autriche et la Croatie. , Hongrie et Italie

Arrivé vendredi à une réunion de l’UE en Slovénie, Lenarčič a rejeté l’accusation.

« La Slovénie est lésée par ceux qui portent atteinte à l’état de droit et à la liberté des médias, plutôt que par ceux d’entre nous qui mettent en garde contre un tel comportement », a-t-il déclaré, cité par STA.

Lenarčič a également démenti les accusations de ses détracteurs au sein du gouvernement de droite selon lesquelles il aurait plaidé pour que les fonds européens soient rendus conditionnels, limités ou même retirés de la Slovénie.

Dans une réponse publiée sur Twitter, Janša a déclaré que Lenarčič « ment. Nous attendons de lui qu’il lance une procédure judiciaire, nous y présenterons des documents internes. »

Janša est accusé de devenir de plus en plus autoritaire de manière similaire à celle de son allié, le Premier ministre hongrois pur et dur Viktor Orbán Les critiques disent que le gouvernement de Janša a fait pression sur les médias slovènes, encouragé les discours de haine et mal géré la pandémie de coronavirus.

Janša a déclaré que l’UE appliquait deux poids deux mesures en matière d’État de droit en adoptant une position plus douce envers les pays occidentaux.

Samuel Petrequin a rapporté de Bruxelles.